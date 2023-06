Il duo Renga e Nek e il re del rap Salmo tra i protagonisti del Festival di Majano

Ve lo ricordate Il curioso caso di Benjamin Button, film dove il protagonista, invece di invecchiare, ringiovanisce? A guardare il programma della 63esima edizione del Festival di Majano, pare che l’evento del collinare goda dello stesso fenomeno: più va avanti, più vive dell’entusiasmo tipico delle giovani generazioni.

Con la musica sempre più protagonista, quest’anno l’attivissima Pro Majano, forte dei suoi 250 volontari, in collaborazione con la Regione Fvg, PromoTurismo, il Comune di Majano, l’Associazione regionale tra le Pro Loco, la Comunità Collinare del Friuli, il Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare, porterà nel cuore del Friuli artisti del calibro di Salmo e degli Articolo 31.

Ma andiamo per ordine: dal 21 luglio al 15 agosto si susseguiranno decine di eventi fra grandi concerti, incontri gastronomici, mostre d’arte, premiazioni e tornei sportivi. Parlando di musica, primo fra gli appuntamenti di punta sarà sabato 22 luglio quando sul main stage salirà la star del rap italiano Salmo.

Eclettico e anticonformista, l’artista sardo darà il là alla parata di stelle del festival. Secondo appuntamento è quello di domenica 23 luglio con lo spettacolo “Panariello vs Masini”, fra battute e canzoni.

Un altro duo, questa volta tutto pop, sarà sabato 29 luglio, con Renga e Nek sullo stesso palco. Martedì 8 agosto sarà la volta della notte balkan con Goran Bregovic e la sua Wedding and Funeral Band.

Concerto fra i più attesi dell’intera estate italiana è quello degli Articolo 31: J-Ax e Dj Jad tornano assieme sul palco venerdì 10 agosto. Evento tutto da ballare sarà quello del 14 agosto con il dj set di Gabry Ponte, star della musica dance.

I biglietti per questi appuntamenti sono in vendita sul circuito Ticketone. Majano regalerà però anche tanta musica da godere gratuitamente, sia nell’Area concerti sia sul secondo palco di Piazza Italia.

Tornerà anche il Premio Pro Majano, giovedì 27 luglio, che sarà assegnato a Edi Orioli, pilota quattro volte vincitore del Rally Dakar. Due saranno poi le mostre a ingresso libero: al Palazzo delle

Associazioni di via Zorutti verrà allestita l’esposizione fotografica Unpli “In Volo”, realizzata dai fotografi friulani Fabio Pappalettera e Diego Petrussi, che con i loro droni hanno catturato immagini del territorio regionale. La seconda esposizione è un evento dedicato agli appassionati di modellismo e miniature allestita in via Ciro di Pers, organizzata da Gams di Udine e Gmsd di San Daniele.

Festival di Majano, però, fa anche rima con enogastronomia, con tre distinti menù in tre distinte aree tematiche, ed eccellenze regionali: giovedì 3 agosto si rinnova l’appuntamento “Wineplugged”, degustazione guidata di vini e piatti con l’enologo Stefano Trinco, gli chef Stefano Basello e Manuel Marchetti, Diana Candusso e l’abbinamento musicale dei Wineplugged.

Evento alla sua seconda edizione è la Holi Splash Run, corsa di 5 km di domenica 30 luglio.

Diversi anche gli appuntamenti dedicati agli appassionati di motori, tra spettacoli e raduni. Venerdì 4 agosto in Piazza Italia ci sarà poi la presentazione del libro “I miei colpi di testa”, dell’ex calciatore e commentatore sportivo Aldo Serena.

Restando in ambito sportivo, fra i tornei si rinnovano a Collinar League di calcio a 6 e il torneo di pallavolo Fest in Volley, ma ci saranno anche il primo Torneo di scacchi “Scacco al Festival”, che vede già 120 iscrizioni, e la Briscolissima.

Gli appuntamenti per bambini e la Dog walking completano un programma estremamente ricco, dove non manca la solidarietà: per tutta la mattina di domenica 6 agosto sarà presente un’autoemoteca dove poter donare il sangue. Tutte le info su www.promajano.it.