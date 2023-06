Musica ed eventi: cosa fare in Friuli nel week end

Il secondo fine settimana di giugno si annuncia ricco di molte iniziative, tra spettacoli, visite guidate, mostre.

Una selezione di circa 50 opere della collezione della Fondazione Concordia Sette di Pordenone è riunita nella nuova rassegna “Espressionismi”, a cura di Giancarlo Pauletto.

L’esposizione è visitabile presso la Galleria Sagittaria di Pordenone, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 16. Ingresso gratuito.

Si concluderà oggi la prima parte della stagione musicale dell’Accademia Ricci, con la conferenza – concerto del pianista Benedetto Lupo – titolare della cattedra di pianoforte all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma – alle 18 a Palazzo Antonini, sede dell’Università di Udine.

Oggi, alle 16, (Auditorium di via IV Novembre), a Codroipo, appuntamento benefico in sinergia con l’associazione La Pannocchia Odv di Codroipo e a favore dei suoi ospiti e famigliari. Protagonista il quintetto a fiati “Brassmen” dell’Associazione Musicale e Culturale Armonie Aps.

In serata, in occasione del Summit Nazionale delle Bandiere Verdi di Legambiente, Concerto d’organo con il maestro Luca Annoni in memoria di Remo Cacitti presso il Duomo di Venzone. Inizio alle ore 20. 30. L’ingresso è libero.

Il Polinote Music Festival apre la propria decima edizione al Duomo di Valvasone con gli affreschi del Pordenone e il proprio organo monumentale.

Alle 17, oggi, il concerto della prestigiosa Orchestra da Camera Capella Calliope della Kunstuniversität di Graz che è formata da alcuni dei migliori giovani talenti a livello internazionale. Questa sera, alle Giornate della Luce, il Quarzo d’oro alla carriera a Daniele Nannuzzi, uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema italiano.

Lo ritirerà al Cinema Miotto, nella serata di proclamazione del miglior autore della fotografia 2023. Alla cerimonia di assegnazione dei premi, alle 21, anche l’attore Sebastiano Somma.

L’Associazione Casa del Cinema di Trieste presenta “Lo sguardo invisibile – fotografie di scena dei film di Gabriele Salvatores girati in Friuli Venezia Giulia” che inaugura oggi alle 18.30 alla presenza del regista premio Oscar.

La mostra allestita nell’atrio della sede dell’associazione in piazza Duca degli Abruzzi, 3 è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 18. Ingresso libero.

L’impresa di Bearzot, Zoff, Rossi e Tardelli raccontata da uno dei più apprezzati storyteller italiani, Federico Buffa. Italia Mundial è in scena questa sera alle 20.45 a Forni di Sopra per la stagione teatrale promossa dal Comune e dal Circuito Ert. Sul palco della Ciasa dai Fornés anche Alessandro Nidi per accompagnare al pianoforte i racconti di Federico Buffa.

Sono sei gli eventi a partire da oggi per riscoprire i musei del Friuli Venezia Giulia.

Alle 17, visita guidata al Palazzo Veneziano cinquecentesco di Malborghetto, sede del Museo Etnografico, mentre alle 18 suonerà il Duo Leonarduzzi-Gubian. A seguire degustazione dei prodotti della Cooperativa Agricoltori Valcanale Caseificio di Ugovizza.

“Agane, benandanti e donne di guarigione nel Friuli di una volta” è il titolo dell’incontro questa sera, alle 20.45, nella sede della Storica Società Operaia di Pordenone, presso il Centro Culturale di Palazzo Gregoris (ingresso libero). Ospiti lo scrittore friulano Paolo Paron e la ricercatrice Teresa Pitton.

Domani alla Casa delle Farfalle di Bordano, alle 11.30 si inaugura “Eco&Notes”, progetto-format di Slou e Farfalle nella testa. L’apertura della rassegna avrà per protagonista Donpasta (Daniele De Michele), dj, economista, appassionato di gastronomia, considerato dal New York Times “uno dei più inventivi attivisti del cibo”.

Archivissima 23 – Il Festival e la Notte degli Archivi si conclude oggi, alle 11. Caterina Codato, artista formatasi alla Scuola Internazionale di Grafica di Venezia e fotografa, parlerà di “Pietre. Viaggio fotografico nel Museo archeologico nazionale di Aquileia”.

La Latteria di Borgo Paludo a Fagagna festeggia 100 anni di attività e l’Ecomuseo “Il Cavalîr” celebra l’importante momento con una mostra di fotografie di Ulderica da Pozzo, dal titolo “Femines.

Le donne del latte”, visitabile nella Sala Esposizioni al piano terra del palazzo municipale ancora per due domeniche, domani e il 18 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.