Udine, si alza il sipario sulla Notte dei lettori

Conclusa l’anteprima itinerante che ha fatto tappa in una trentina di comuni con una settantina di eventi e dopo una settimana di anticipazioni straordinarie con prime nazionali e mostre, si inaugura venerdì 9 giugno, a Udine, alla Loggia del Lionello, alle 16.30, la decima edizione de “La Notte dei Lettori”, intitolata: “Il castello dei confini incrociati”, in omaggio a Italo Calvino.

Il taglio del nastro

Ad aprire il festival sono chiamati gli studenti e le studentesse del Conservatorio statale di musica Tomadini di Udine. Ad introdurre ai temi del festival che contempla muri, confini, frontiere e incroci di culture la direttrice artistica Martina Delpiccolo.

L’attore Fabiano Fantini legge un racconto tratto da “Il castello dei destini incrociati” accompagnato dalle carte dei tarocchi in collaborazione con la Ludoteca Comunale.

E dalle mura dei castelli si passerà a parlare dei muri di confine, reali e mentali. “Perché mi chiamo Jelen Ksenija” è il titolo dell’intervista a una bambina e insegnante di confine. In chiusura, un messaggio in musica contro la violenza di genere.

Ancora una volta protagonisti i ragazzi e le ragazze che presenteranno la canzone RispettAmi, scritta durante le attività del Lab di Songwriting di Marco Anzovino, progetto a cura dell’Istituto Zanon di Udine in collaborazione con Biblioteca V. Joppi, e del video musicale, prodotto dai ragazzi del Lab Multimediale dei Luca Roncadin.

Gli eventi della giornata

Alle 19, sempre in Loggia del Lionello, la scrittrice Antonella Sbuelz presenta, “Il mio nome è a(n)sia” (Feltrinelli), in dialogo con il direttore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini. Introduce Martina Delpiccolo.

Alle 21 “Rimis cjantadis in onôr dal Colorêt”. Le poesie seicentesche di Ermes di Colloredo sono musicate da Lino Straulino ed eseguite dall’Ermes Music Consort. Dalle 22.30 il festival si trasferisce in Corte Morpurgo per “La poesie no duar - la poesia non dorme.

Biblioteca e librerie

Molti gli appuntamenti previsti. Alla Civica Vincenzo Joppi, sezione moderna, alle 18 “Kafka sulla spiaggia”, con il gruppo Librandoci e il Gruppo universitario di scrittura creativa Albatros. Dalle 18:30, Storie della buonanotte con i lettori volontari del Club Tileggounastoria.

Alla Libreria Feltrinelli, alle 18, Mataran Confidential, con i redattori della rivista David Benvenuto e Marco Tonus. Alla Libreria Friuli alle 16:30 “Parole, canti, danze: incontri di poesia e bellezza. A sud di nessun Nord, in collaborazione con LeggimiPrima e Associazione Laureati in Lingue dell’Università degli Studi di Udine.

Alle 19, La notte dei lettori (di poesie!) con Vieri Peroncini, Antonello Bifulco, Francesco Tomada e Massimiliano Lancerotto. Alla libreria Moderna udinese alle 18, Anna Vallerugo presenta “Satisfiction book. Una bellezza vertiginosa”, (Arkadia, 2023) con Alberto Frappa Raunceroy e Luca Quarin.

Alla Libreria Mondolibri, alle 19, Letture e architetture tra il metaletterario ed il virtuale, lettura a cura della Compagnia teatrale Ndescenze dell’Associazione Espressione Est e immagini virtuali dell’architetto Cristiano Antonutti.

Alla Tarantola, alle 18.30, “Generazione ’70. Storia del decennio più lungo del secolo breve 1966-1982, un incontro con Miguel Gotor.

Spazio anche al teatro

Alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, alle 18.30 “Il metodo Maigret”. Letture a cura di Paola Bonesi con in scena gli allievi del terzo anno di corso. Al San Giorgio, alle 21, Book is a book is a book. Trickster-p in collaborazione con Css.

Appuntamenti per i giovanissimi

La giornata di oggi si apre già alle 9.30 con letture, storie e giochi a chiusura dell’anno scolastico ad opera di studenti e studentesse dell’Istituto Zanon e della scuola Tiepolo e due eventi alle in Ludoteca a cura del gruppo Albatros Uniud e in Giardino del Torso a cura della Ludoteca comunale.