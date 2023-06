Un’estate di eventi, i Concerti in basilica tornano ad Aquileia

Protagonista della stagione musicale estiva di quest’anno è Aquileia. Lo sarà, dal 24 giugno al 26 settembre con il cartellone musicale dei Concerti in Basilica realizzato dalla Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia con il Coro Polifonico di Ruda.

Sono nove i concerti previsti nel calendario di questa edizione che è stato presentato dal direttore della Fondazione Socoba Andrea Bellavite, dal direttore artistico dei Concerti in Basilica Pierpaolo Gratton accompagnato dalla referente Sara Zamparo, dal vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e allo Sport Mario Anzil e dal sindaco di Aquileia Emanuele Zorino.

Il sipario si alzerà sabato 24, alle 20.45, con un “concerto narrato”, affidato al Maestro d’organo Gustav Auzinger. Come è stato precisato dal direttore Bellavite, la rassegna di quest’anno presenta delle peculiarità, in quanto sede dei concerti non sarà solo la Basilica di Aquileia ma anche il Santuario di Sveta Gora in Slovenia e la Basilica di Sant’Eufemia a Grado.

«In questo modo – ha affermato l’assessore Anzil – si creerà l’opportunità per trasmettere un messaggio di connessione fra i siti del territorio di grande valore storico e spirituale, alimentando ponti culturali anche oltre confine in vista del traguardo di GO!2025».

Il concerto di apertura poi ha un doppio ruolo inaugurale poiché verrà esposto nuovamente al pubblico l’organo Kaufmann in cornu evangeli appena restaurato e donato alla Basilica dall’imperatore Francesco Giuseppe.

L’esecuzione musicale verrà replicata il giorno successivo, con qualche variazione, nel Santuario di Sveta Gora. Secondo appuntamento, sabato 11 luglio con i Cori Artemía e Vocinvolo e dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani sarà il Coro Manos Blancas.

Si esibirà inoltre, sabato 15 luglio, il Coro Filarmonico Sloveno di Lubiana diretto da Gregor Klančic. Mentre, giovedì 27 luglio ci si sposterà a Grado, nella Basilica di Sant’Eufemia, con l’Ensemble Vocale e Strumentale padovano Andrea Palladio diretto da Enrico Zanovello.

L’organo Kaufamann tornerà in scena con il maestro Wladimir Matesic sabato 5 e domenica 6 agosto, prima al Santuario di Sveta Gora e poi il giorno seguente ad Aquileia.

Giovedì 24 agosto i riflettori saranno puntati sulle nuove generazioni di organisti con i talentuosi friulani Tommaso Del Ponte e Matteo Larice.

A chiudere sabato 16 settembre, sarà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini diretta dal compositore e violoncellista Giovanni Sollima.