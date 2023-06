I tanti conflitti nel mondo Capuozzo: «La democrazia non si esporta con le armi»

Loggia del Lionello gremita per l’incontro di ieri mattina, a Udine, con il giornalista Toni Capuozzo, in dialogo con il giornalista Domenico Pecile.

Appuntamento, in sintonia con il sottotitolo del festival, “Il castello dei confini incrociati”, scelto per l’edizione 2023. «La Notte dei lettori quest’anno omaggia Italo Calvino, nei cento anni dalla sua nascita, ha spiegato la direttrice artistica del Festival, Martina Delpiccolo in apertura dell’incontro – abbiamo mutato la parola “destini” della sua opera “Il castello dei destini incrociati” in “confini”, perché la storia del nostro territorio è stata segnata dai confini.

Durante le giornate del festival parleremo dei confini reali nella storia e nell’attualità, di frontiere ma anche di confini mentali, muri che costituiscono pregiudizi, limiti tra noi e gli altri».

Una ricognizione sulla guerra in Ucraina e sulle molte guerre nel mondo, una voce lucida, fuori dal coro che guarda ai conflitti contemplandone la complessità, quella di Capuozzo sollecitato dalle domande poste da Pecile, che hanno fatto il punto sul conflitto in Ucraina, sui nuovi equilibri e sulle prospettive di pace, il coinvolgimento di Stati Uniti e Cina, il fallimento dell’Europa, partendo proprio dall’ultimo libro di Capuozzo Guerra senza fine (Signs Publishing), scritto a quattro mani con Francesco Borgonovo, attraverso dialoghi, articoli, interviste.

«Quale intervento militare è stato baciato dal successo? – ha chiesto Capuozzo-– la democrazia non la esporti con le armi. Chi moriva a Belgrado? Credete che non muoiano i civili da tutte e due le parti? Le invasioni sono buone solo quando le facciamo noi? Abbiamo una doppia morale e questa guerra è il fallimento dell’Europa.

Non presentiamo la guerra come quello che non è. La propaganda occidentale è massiccia, pervasiva. Non vedo un’informazione che riesca a sottrarsi alle logiche della propaganda filo Nato.

Siamo allineati con una guerra senza fine e la classe politica non ha un piano B.

I princìpi che abbiamo declamato sono “fuffa”. L’Ucraina è stata inondata di armi. Ora i soldati sono reclutati con la forza. Gli americani non possono affrontare le elezioni e la crisi economica con una guerra in corso come quella in Ucraina. Ci sono già democratici che stanno prendendo le distanze.

La controffensiva farà migliaia di morti. Le guerre finiscono in due modi: o le vinci o negozi. Mi auguro che non si pensi ad altre soluzioni. Putin è capace di arrivare al peggio. Quello che è certo è che non torneremo come prima: quel tipo di Europa è finita.

Resterà una ferita aperta. La crisi in Ucraina non aiuta il mondo, perché è come un virus, per chi vuole fare una guerra è il momento ideale».

E la Cina che partita sta giocando? chiede Pecile. «Non mi fido. È un mostro che ha conciliato Comunismo e Capitalismo. La Cina non invade nessuno se non con i soldi. Non le importa di niente. Non danno lezioni né sulla democrazia, né sull’ambiente. Sono affari.

In questo momento sono i più preoccupati. Gli va bene una Russia indebolita. Ma gli Usa non gli faranno fare da mediatori. Non è che tutto il mondo sarà in pace quando tutti saranno nella Nato. Ma quando mai?».

Oggi il festival si conclude con alcuni appuntamenti. Alla Biblioteca dell’Africa, alle 10.30 “Viaggio in un mondo senza tempo” e alle 18 anteprima nazionale “Non so come andrà a finire”. “Ma io ci sono e continuerò a raccontare l’Africa” (OGZero editore).

Alla Libreria Giunti, alle 16.30 lettura per bambini 4/7 anni “Come possiamo essere ancora tu e io”. Al Teatro Palamostre, alle 20, “Lovelife – La vita di un amore”, regia di Arianna Romano.

Al Teatro San Giorgio, alle 21, Book is a Book is a Book, Trickster-p in collaborazione con Ccs, libri da esplorare in maniera performativa. A Gorizia il festival fa tappa alle 17.30 al Kulturni Dom, con l’incontro “Quale Europa per Gorizia e Nova Gorica? ”.

