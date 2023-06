Cinquemila partecipanti alla Notte dei lettori: «È stata la festa di tutti»

UDINE. Si è conclusa l’edizione 2023 del Festival “La notte dei lettori” che, dopo il successo dell’anteprima durata fino all’8 giugno, ha animato la città di Udine per tre giornate con letture per tutte l’età, giochi, dibattiti, esibizioni teatrali, mostre ed eventi musicali dal vivo che hanno coinvolto 5.000 persone.

«È stata la festa di tutti, cresciuta in sinergia tra biblioteche, librerie, associazioni, realtà teatrali, musei, scuole e università. È stata la festa della mescolanza di linguaggi (arte, musica, teatro, letteratura), di culture, di una “friulanità” e “udinesità” che si spalancano al mondo. Siamo felici del progetto realizzato e consapevoli che molto ancora si potrà fare in futuro», ha dichiarato Martina Delpiccolo, direttrice artistica dell’iniziativa.

Ed è stata proprio lei a introdurre gli eventi che si sono svolti sabato presso la Loggia del Lionello. Nella prima parte della serata Angelo Floramo ha intrattenuto il pubblico con racconti e riflessioni, senza far mancare la sua comicità. Il titolo dell’evento “Marcondirondirondero: storie di castelli, confini, segrete e cantine” ha scandito le tappe del dialogo tra Delpiccolo e Floramo, nel quale il castello, simbolo scelto per il Festival di quest’anno, è diventato la metafora utile per discutere di attualità.

Se in passato esso era un luogo inespugnabile dove il sovrano esercitava il proprio potere, come si può interpretare al giorno d’oggi? Per quale motivo si innalzano ancora mura di difesa? Quali sono i tesori contenuti all’interno delle segrete?

Queste le domande alle quali l’intellettuale ha risposto, in linea con i temi che il Festival si proponeva di approfondire: le barriere e il loro abbattimento, la diversità e l’inclusione. Nel dialogo non è mancato il riferimento alle cantine, parimenti ricche di tesori, che Angelo Floramo racconta, tra le altre cose, nel suo nuovo libro “Vino e libertà”. Il tema del castello, questa volta in quanto luogo suggestivo e fonte di ispirazione per la letteratura e l’immaginario, è stato affrontato anche da Paolo Medeossi e Martina Delpiccolo durante la passeggiata al castello di Udine di ieri mattina.

La serata di sabato si era conclusa in tarda notte con l’omaggio a Giorgio Gaber intitolato “La libertà è partecipazione” in occasione dei vent’anni dalla sua scomparsa, eseguito dal gruppo “Facciamo finta di essere Gaber”.

Il cantautore è stato introdotto da Oscar d’Agostino, che ha raccontato al pubblico il percorso artistico di Gaber e Jannacci a partire dagli esordi nel contesto della Milano della fine degli anni ’50 fino al definitivo successo dagli anni ’60 in poi.

Si segnala però che, a corollario del Festival, ci saranno ancora due eventi in programma: quello di mercoledì 14 giugno, in cui verrà presentato il libro “Calvino fa la conchiglia” di Domenico Scarpa, e quello di venerdì 23 giugno, con il dialogo intitolato “Quale storia del Friuli per la scuola friulana” di Andrea Tilatti e Andrea Zannini. —