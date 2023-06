Addio alla storica Amy Conger: fece conoscere Tina Modotti

Il nome di Amy Conger (scomparsa all’età di 80 anni) rimarrà per sempre legato a quello di Edward Weston, il grande fotografo americano, al quale dedicò saggi ineguagliabili. Basti citare il volume “Edward Weston. Photographs”, la sua “summa”, che contiene la riproduzione in piccolo formato di 1.826 fotografie collezionate dal Center of Creative Photography dell'University of Arizona: sfogliandolo, si rimane increduli constatando che accanto a ogni immagine appaiono non soltanto il titolo, la data dello scatto e i dati tecnici, ma anche data, sede e recensioni per le esposizioni e la presenza di copie positive in altre collezioni pubbliche! In qualche caso si puo leggere anche qualche citazione da testi critici.

Vent'anni di lavoro, disse donandocelo con un'affettuosa dedica datata “Spring 1993”: fatalmente, studiando Weston, aveva incontrato Tina Modotti, e in quella lontana primavera era venuta a Udine con il marito per partecipare al Convegno internazionale sulla grande fotografa friulana. (Il testo del suo intervento è incluso nel volume degli Atti, intolato “Tina Modotti. Una vita nella storia”).

Noi l'avevamo conosciuta, a distanza, tramite Cinemazero di Pordenone, nel 1992: eravamo rimasti colpiti dal saggio “Tina Modotti ed Edward Weston: una ri-valutazione della loro fotografia”, pubblicato nel catalogo della mostra allestita a Villa Varda di Brugnera. Fummo subito calamitati da quel testo perché, l’autrice, pur ambientando culturalmente e storicamente le fotografie di Tina, parlava soprattutto di fotografia, e memorabile rimane il suo raffronto fra due immagini, entrambe intitolate “La tenda del circo”, per dimostrare la relazione che esiste fra maestro e alunna.

Noi inviammo il nostro saggetto sull'infanzia di Tina del 1979, che fu molto apprezzato da Amy. E quando seppe, da Piero Colussi, che stavamo preparando la mostra personale per Pietro Modotti, ci inviò la riproduzione di un bellissimo ritratto di bambina, intitolato “Bubi Orio”, premiato in America nel 1926, che potemmo riprodurre nel catalogo della mostra dedicata allo zio di Tina nel 1993.

Accettò poi di scrivere la prefazione al nostro “Due scuole di fotografia. Udine e Spilimbergo”, pubblicato da Ribis nel 1994 e la presentazione di “Tina Modotti ed Edward Weston in Messico”, tesi di dottorato di Mariana Figarella Mota, tradotta e pubblicata da Cinemazero nel 2003.