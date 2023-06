Ritorna Terminal,10 giorni di circo e spettacoli al Parco Moretti

Dal 16 al 25 giugno torna, per il secondo anno consecutivo al Parco Moretti, con spettacoli e tanto altro, “Terminal”, il festival organizzato da Circo all’inCirca e dalla cooperativa Puntozero, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, del Ministero italiano della Cultura (Mic), di PromoturismoFVG, della Fondazione Friuli e di altre realtà associative presenti nel territorio.

Ad annuciarlo, nella sede di Udine della Regione, sono stati gli stessi organizzatori, il direttore artistico di Circo all’inCirca Davide Perissutti e Giovanni Chiarot della società cooperativa no profit “Puntozero”, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, pubbliche e private, sostenitrici del progetto, quali il presidente della V Commissione regionale Diego Bernardis che ha portato i saluti del vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e Sport Mario Anzil, gli assessori del Comune di Udine alla Cultura e ai Lavori pubblici, Viabilità, Verde pubblico, rispettivamente Federico Pirone e Ivano Marchiol che si sono mostrati entusiasti dell’idea su cui poggia la manifestazione, rendere Udine più viva e a misura di tutti, senza discriminazioni di alcun genere, e il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini.

Anche quest’anno Terminal ha invitato circensi da tutto il mondo. Artisti dal Belgio, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna e addirittura da fuori continente, dal Brasile, dall’Uruguay e dalla Nuova Zelanda arriveranno per la rassegna portando in scena oltre 40 spettacoli. Tuttavia, per coinvolgere una platea più variegata e ampia possibile e poiché la kermesse nasce dalla volontà di instaurare uno stretto legame tra pubblico e arte, creando un’attività culturale che vada al di là dell’evento stesso, nel ricco programma presentato, oltre alle performances teatrali, sono previsti diversi appuntamenti musicali e laboratori rivolti sia ai più piccoli che ai più grandi. Perciò, per dieci giorni consecutivi, il polmone verde della città diventerà palcoscenico e teatro di un susseguirsi di spettacoli di circo contemporaneo e di altro genere.

A tal proposito, la cooperativa Puntozero, che imbastendo diverse attività collaterali contribuisce a rendere il festival incubatore di nuovi interventi non solo dal carattere artistico ma anche sociale, quest’anno propone in aggiunta al comprovato Audiobus, che andrà in scena sulla linea 14 della rete urbana, una novità, il progetto “la scomparsa di Giorgio P”. Si tratta di un format narrativo che si muoverà tra diverse aree pubbliche giungendo a inglobare uno spazio inconsueto, dalla precisa vocazione, il cimitero, conferendogli così una veste differente.

Si parte quindi venerdì 16 giugno, alle 21, con gli irriverenti RadioZastava. Il giorno seguente torna il consueto appuntamento di Audiobus con nuovi viaggi e storie. E poi esibizioni che spaziano nell’arte circense offrendone un adeguato quadro rappresentativo si succederanno, ogni sera, nelle giornate infrasettimanali e nel secondo weekend. Per ulteriori informazioni sugli spettacoli è possibile consultare il sito www.terminal-festival.com.