Le Vie dei libri a Tolmezzo: tre giorni di appuntamenti con autori, musica e sapori

Libri impilati che diventano una montagna e, sopra, la stella polare: è l’immagine grafica scelta per “Tolmezzo vie dei libri”, il nuovo festival letterario in programma nel centro carnico dal 30 giugno al 2 luglio: tre giornate dedicate agli scrittori, alla gastronomia e alla musica.

L’edizione numero uno della rassegna ideata da Pnelegge e promossa dal Comune è stata presentata ieri mattina nella sede della Regione a Udine.

Incontri con autori importanti, ma anche spettacoli, passeggiate e sapori, tutto all’insegna della letteratura di montagna, «un genere – ha sottolineato il direttore artistico di Pnelegge, Gian Mario Villalta – che richiama sempre più interesse da parte dei lettori. L’analogia tra Tolmezzo e il mondo dei libri diventa subito emblema di pluralità e ricchezza delle direzioni e delle prospettive culturali. Una molteplicità di sguardi e visioni che da sempre il mondo dei libri rappresenta, perché le “vie dei libri” sono moltissime, diverse per direzione e funzione. Percorsi che, se ben esplorati, conducono all’uomo, alla sua civiltà, quindi alla città che accoglierà i libri in un dialogo plurale, Tolmezzo.».

Tanti i nomi: il via venerdì 30 giugno al Teatro Candoni di Tolmezzo (alle 18.30) sarà nel segno di un’autrice friulana legata alla montagna, Ilaria Tuti, di cui Longanesi ha appena pubblicato il nuovo giallo “Madre d’ossa”, il giornalista e saggista Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Repubblica, suggellerà il festival domenica 2 luglio (Salone Albergo Roma, alle 18.30) con un focus sui nuovi scenari globali risegnati dal conflitto in Ucraina.

E ci saranno anche – fra gli altri - i giornalisti Lorenzo Cremonesi e Antonio Caprarica, gli scrittori Daniele Zovi, Matteo Melchiorre, Enrico Galiano, l’autore-alpinista Enrico Camanni, il giornalista Giuseppe Ragogna mentre la Banda Osiris trasformerà un suo successo editoriale, “Le dolenti note”, in un evento scenico scandito da una vera girandola di gag. E peri più piccoli è in arrivo Geronimo Stilton, che incontrerà il Piccolo Principe.

«Questo festival – ha affermato il vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e allo Sport Mario Anzil – rappresenta un evento unico nel suo genere, poiché si posiziona come un crocevia tra la Mitteleuropa e l'Adriatico, unendo culture, tradizioni e storie di questi affascinanti mondi. Durante il primo weekend di luglio, la città di Tolmezzo si trasformerà in un centro strategico di dialoghi a più voci, confronti e contaminazioni che schiudono nuovi percorsi culturali. “Tolmezzo Vie dei Libri” offrirà un programma ricco di incontri, eventi e spettacoli che permetteranno ai partecipanti di immergersi appieno nella cultura locale e non solo. Invito pertanto – ha concluso il vicepresidente - tutti gli appassionati di letteratura, gli amanti della cultura e i cittadini a partecipare a e a godere di questo evento nella splendida cornice di Tolmezzo».

«Riportare la Carnia e la suggestione dei nostri luoghi al centro degli eventi in fase di organizzazione era il nostro obiettivo - ha spiegato il sindaco di Tolmezzo Roberto Vicentini – Già questa prima edizione potrà contare su autori di rilievo, e sarà solo l'inizio di un nuovo progetto culturale in calendario anche per gli anni a venire all’inizio della stagione estiva, un festival che vuole coinvolgere attivamente il territorio ad ogni livello, dalle istituzioni alle realtà culturali, ai singoli cittadini che hanno dato la loro disponibilità, agli studenti delle nostre scuole» .

E l’assessore comunale alla Cultura di Tolmezzo, Laura D’Orlando, ha infatti confermato che il festival, «concepito come volano di attrazione dei visitatori anche potenzialmente da fuori regione, è stato catalizzatore di un ampio networking, arrivando a coinvolgere capillarmente le associazioni culturali nella programmazione dell’evento, e gli studenti delle ultime classi degli istituti superiori come vere e proprie guide in questo festival».

«La cultura e la conoscenza, la letteratura e i libri come motore di sviluppo, anche economico, volano irrinunciabile per potenziare relazioni, catalizzare pubblico e nuovi incontri, valorizzare i propri luoghi: da sempre Fondazione Pordenonelegge.it crede nella “via” culturale per la promozione del territorio – ha affermato il presidente, Michelangelo Agrusti – A maggior ragione se un festival “sboccia” nel cuore della Carnia, con il favore dei primi giorni estivi, e guarda alla montagna come patrimonio identitario diffuso e dinamico: con le sue infinite suggestioni e le potenziali criticità, che certamente troveranno nello scambio culturale un fattore irrinunciabile di crescita e progresso».

Non solo libri ma anche tanti eventi organizzati in collaborazione con le associazioni locale e le scuole. Spazio all’esplorazione alle 14 con la passeggiata guidata Lungo la roggia. Tolmezzo dal medioevo a oggi: un itinerario di un’ora per le vie del centro storico con una breve visita al Museo Carnico, nel cui cortile è fissato il punto di raccolta. L’evento è in collaborazione con gli Amici dei Musei della Carnia. E spazio, come si diceva, anche alla musica con l’ironia, il divertimento e la musica dell’evento-spettacolo con Banda Osiris nel Cortile del Museo Carnico.