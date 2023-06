i protagonisti

Måneskin, Ultimo, Mr. Rain: ecco la lunga estate dei concerti in Friuli Venezia Giulia

Grandi nomi in arrivo in regione per due mesi di date ininterrotte, per tutti i gusti e le generazioni. Tra gli ospiti anche Elio che omaggia Jannacci a Lignano e Alice canta Battiato a San Giusto

Elisa Russo