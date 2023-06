Da Kiev alla Francia: Federica Lauto racconta Irène Némirosky

Appuntamenti in città e in provincia oggi, preludio di un weekend ricco di eventi en plein air e adatti a tutti i gusti. Alle 18 nella saletta Degan della biblioteca civica di Pordenone, Federica Lauto, psicologa e psicoterapeuta, presenta il suo libro “Suite per Irène”, un omaggio a una delle più grandi scrittrici europee del ‘900 di origini ebree: Irène Némirosky, colpevolmente caduta nell’oblio della censura e persecuzione naziste. L'incontro attraverserà le vicissitudini della sua vita e lo straordinario successo di questa grande scrittrice, autrice del libro “Suite francese”, incompleto poiché catturata dai nazisti nel corso della sua scrittura e ritrovato manoscritto moltissimi anni dopo la sua morte.

L’incontro parlerà della sua nascita a Kiev e della fuga dalla Russia, della vita da esule in Francia, che la incoronò la più blasonata e amata scrittrice dell’epoca, il difficile rapporto con la madre e il grande valore che per lei hanno avuto le amicizie, le brutalità del campo di concentramento di Auschwitz Birkenau, una riflessione, infine, sull'attuale conflitto in Ucraina.

Iniziativa a cura dell'Associazione Tàrakos Aps in collaborazione con la Biblioteca comunale, nell'ambito della Primavera a Pordenone e di Aperibook by Tarakos. Ingresso Libero

Sempre in città, ma nell’ex tipografia Savio in via Torricella 2, alle 20.45 Joe Scappaticcio presenta “Vestemmundi capitolo Colombia”, un film documentario che narra storia, luoghi, cultura del paese sud americano.

Spostandosi in provincia, alle 17.30 nel cortile della biblioteca di Maniago, in via Battiferri (in caso di maltempo Sala Rosa Bian) Ortoteatro propone letture per bambini di tutte le età con l’appuntamento “Tante storie per l’estate”, un’esperienza unica per i piccoli e grandi spettatori, che vivranno insieme la gioia di ascoltare e giocare con la fantasia.

A Vito d’Asio, nell’ambito di Folkest, in piazza Fontana alle 20.45 concerto di Jaime Michaels, voce e chitarra e Paolo Ercoli, dobro (chiamata più propriamente chitarra resofonica), chitarra, mandolino, pedal steel guitar.

Passando a domani, con partenza alle 9, pedalata alla scoperta del territorio da Aviano al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago, un giro in e-bike con rientro previsto alle 13. La prenotazione è obbligatoria scrivendo all’Hub Aviano (hubaviano@gmail.com) o telefonando al 320 0530007 (anche WhatsApp) .