Notti di mezza estate: concerti, letture e incontri nelle chiesette lignanesi

L’intimità della Chiesa di Santa Maria del Mare e della Chiesa di San Zaccaria per la rassegna Notti di Mezza Estate. Lignano si appresta a partire, dal 4 luglio, con una serie di concerti, letture e incontri per la terza edizione di una rassegna culturale promossa dall’amministrazione comunale con l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani che, quest’anno, si avvale anche della supervisione artistica di Mario Brandolin. Cinque appuntamenti in programma tutti alle 21 e a ingresso libero.

«Siamo felici di collaudare una collaborazione con l’Orchestra e con Mario Brandolin, per una serie di eventi che si distingueranno tra le offerte della città. Abbiamo legato anche una parte di questa rassegna alle celebrazioni per Lignano 120, con quattro serate dedicate» ha affermato il consigliere delegato alla cultura Donatella Pasquin.

Il presidente dell’Orchestra giovanile Gabriele Bressan ha condiviso il piacere di «esibirsi in luoghi così intimi che si trovano in centro città. L’orchestra, con i suoi 53 elementi di un’età media di 23 anni, tornerà a Lignano dopo un periodo in Germania per l’International Opera Festival e un tour sinfonico che ha come tema l’Italia e che spazia dall’Overtoure da Semiramide di Rossini alla Sinfonia Tarantina di Rota passando per la Sinfonia Italiana di Mendelssohn che presenteremo il 9 agosto a Lignano» ha spiegato Bressan.

Per Mario Brandolin sarà l’occasione «anche per incontrare punti di vista inusuali e scoprire come voci diverse che interpretano il mondo, descrivendo il passato ma riuscendo anche a mettere in luce il presente. Avremo con noi degli ospiti straordinari che sapranno arricchirci offrendoci le loro visioni su diverse tematiche”.

Musica e parole, come il 4 luglio per Vita da Adelaide, con la giornalista Loredana Lipperini e l’ensemble dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani diretta da Davide Coppola. Il 12 luglio, con la lettura scenica da Apeirogon, intitolata Due padri, Alessandro Lussiana e Massimo Somaglino daranno vita al romanzo di Colum McCann vincitore del Premio Terzani 2022. Il 18 luglio arriverà Franco Cardini in un dialogo tra Occidente e Oriente con Brandolin sul libro Medioevo globale. Il 25 luglio, Brandolin dialogherà con il professor Gianpaolo Gri sui mosaici dell’Aula nord della Basilica patriarcale di Aquileia e approfondirà i riti delle prime comunità cristiane.

Il 31 luglio, sarà l’ensemble dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani a proporre con Suoni d’acqua, un concerto in cui si inserirannno anche le water percussions.

Oltre a quello del 9 agosto, gli eventi dedicati Lignano 120 si terranno il 19 agosto con Emozioni in gospel, il 22 agosto con Musiche da film e il 29 agosto con il fisarmonicista Paolo Forte e il professor Angelo Floramo che si sbizzarriranno tra Racconti e suoni.