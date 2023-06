Tre giorni di Piano City a Pordenone: apertura con la cubana Pacheco

Pordenone si accende della musica dei pianoforti con la quinta edizione di Piano City Pordenone: da venerdì 16 giugno a domenica 18 settanta concerti in tre giorni tra classica, jazz, crossover e musiche originali, con oltre cento pianisti, dieci palcoscenici della città e tre grandi eventi serali.

Sarà la pianista cubana Marialy Pacheco ad aprire il festival oggi, venerdì, alle 21 al Teatro Verdi con tutta l’energia e il talento del miglior jazz cubano internazionale. E sarà sempre la musica ispanica a chiudere l’edizione 2023 domenica 18 con Piano Flamenco: il pianoforte di Andrés Barrios incontra il “taconeo” (il caratteristico battere dei tacchi) di Sara Sánchez e Daniel Caballero in piazza XX Settembre.

Per chi ama la classica, appuntamento sabato alle 11.30 con il “Bach Tribute” di Virginio Zoccatelli in Corte Palazzo Ricchieri, una celebrazione dell’opera per clavicembalo del grande compositore tedesco, intrecciata con le musiche originali del pianista, pordenonese di adozione.

Sabato a partire dalle 15.45, ritorna la Staffetta delle scuole dopo lo stop forzato dovuto al Covid: cinque location in città in contemporanea per ascoltare al pianoforte gli allievi delle scuole di musica e delle scuole medie a indirizzo musicale che si cimenteranno in una vera e propria corsa da un pianoforte all’altro.

Grande attesa per il concerto di Pasquale Iannone che, insieme a Nicole Brancale, sarà protagonista sabato 17 alle 21 (piazza della Motta) con “Sounds of the 20th Century”, un viaggio tra le sonorità del ‘900, da Sergej Rachmaninov a George Gershwin. In contemporanea, nella corte del Palazzo Loredan Porcia, Salvatore Sclafani suonerà “Musiche Migranti”, un repertorio che mostra le tracce di culture in cui l'incontro tra i popoli è alla base della loro intensità artistica.

Sempre sabato, alle 18.30, Leonardo Colafelice, talentuoso pianista delle nuove generazioni, suonerà “Liszt in Italia”, con un programma dedicato alle trascrizioni del grande compositore di brani celebri dell’Opera italiana.

Domenica alle 17.30, nel convento di San Francesco, si parte per un viaggio musicale inedito con Cesare Picco, che presenta il suo ultimo album, dedicato al cielo, intitolato “Sky Tales” (Decca) in uscita a settembre. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.