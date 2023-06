Lettere alla Santa Sede: il dramma dell’Albania visto da monsignor Nigris

UDINE. «Benché non un uomo politico, ma semplice homo veniens de villa, intuii e previdi ciò che i diplomatici di professione non compresero».

Con queste parole monsignor Leone Giovan Battista Nigris, un prete friulano catapultato dalla diocesi di Udine a capo della delegazione apostolica in Albania, accompagnava la relazione sul suo mandato consegnata alla Santa Sede il primo gennaio 1945.

Si riferiva all’occupazione italiana dell’Albania avvenuta il 7 aprile 1939. «All’occhio del cristiano fu un sacrilegio», egli scrive, «perché si osò compiere l’attentato alla libertà di un popolo nel giorno sacro del venerdì santo; all’occhio dell’uomo onesto un delitto: un intervento armato senza adeguata giustificazione per scoronare un re legittimo ed aggiogare un popolo libero; all’occhio del politico saggio un errore; un pericoloso gesto di violenza che sconcertava i rapporti internazionali dell’Italia, apriva la strada a sacrifici enormi senza adeguati compensi, faceva profilare sul domani un enigma gravido di pericoli; all’occhio dello storico il punto di convergenza di fatali intrighi precedenti e successivi con uno sbocco angoscioso: la rovina dei due popoli».

Abdurrahman Mati e Muharrem Bajraktari e, a destra, Monsignor Leone G.B. Nigris

E, dopo l’occupazione, racconta di aver raccomandato a Francesco Iacomoni luogotenente del re Vittorio Emanuele III tre cose: «Salvaguardate al massimo l’autonomia dell’Albania.

Non importate il fascismo, che sarebbe interpretato come un’occupazione politica dopo quella militare. State attenti alla corsa degli arrivisti, che arriveranno a sfruttare la situazione», concludendo amaramente che il luogotenente «parve convenire, ma poi avvenne il contrario!».

Il volume Il dramma dell’Albania nel racconto del delegato apostolico Leone G. B. Nigris (1938-1944), pubblicato dall’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli nella collana di «Fonti. Serie moderna e contemporanea», porta per la prima volta alla luce, nella sua integrità la Relazione del vescovo friulano, conservata presso gli Archivi della Segreteria di Stato Vaticana e in copia nell’Archivio della biblioteca del Seminario di Udine.

Gli anni fra il 1938 e il 1944 sono forse i più importanti della storia di questo ancor giovane Stato e Nigris fu testimone, suo malgrado, del passaggio di consegne da una dittatura monarco-balcanica a quella fascista e nazista e poi a quella del “potere popolare” rappresentato dai partigiani comunisti.

La relazione, in sostanza, presenta una sintesi della storia albanese durante la seconda guerra mondiale, filtrata nell’ottica di un ecclesiastico e di un diplomatico vaticano, con valutazioni talora molto critiche sull’amministrazione italiana, sul personale che la diresse e anche sui politici albanesi con i quali la stessa era in rapporto.

Non mancano, ovviamente, valutazioni e riflessioni pensose sulla realtà religiosa di quella nazione.

Integrata da un ricco apparato di note, la Relazione di Nigris costituisce una fonte straordinaria non solo per la storia dell’Albania, ma anche dell’Italia, e in particolare per ogni indagine che voglia chiarire il ruolo di funzionari, ecclesiastici, affaristi, uomini di regime nella vita di entrambi i paesi, a partire dall’invasione del 7 aprile 1939 fino ai drammatici momenti successivi all’8 settembre 1943.

Il volume, curato dal dottor Anesti Naci, studioso di madrelingua albanese che ha conseguito la laurea in Lettere e il titolo di dottore di ricerca in Storia presso l’Università degli Studi di Udine, comprende un’ampia introduzione storico-politica sull’Albania del tempo.

Il testo è corredato da un esauriente apparato critico, che esplicita anche al lettore esterno il quadro dell’epoca così come lo presenta il vescovo Nigris, e da un Indice dei nomi di persona e di luogo che ne facilita la conoscenza come la consultazione.

L’interesse dell’edizione sta nel suo carattere di fonte assolutamente originale e nel contempo nella persona stessa del curatore che, da albanese, conosce il proprio popolo, le vicende della sua storia, e che sulla propria pelle ha vissuto i non lontani cambiamenti politici sociali e culturali della Nazione, come le dinamiche ancora in atto. Nazione tanto vicina l’Albania, quanto per larghi aspetti storici e culturali ancora da riconoscere e investigare.

Al nostro sentire storico di occidentali, a cui non può essere avulsa né estranea la cultura cristiana, le riflessioni e le interpretazioni del dottor Naci rivelano una valenza di indubbia pregnanza e d’interessante originalità.

Gettano, infatti, particolare luce su fatti e personaggi che - pur parte «anche della nostra storia» - attraverso gli occhi di chi ne ha avuto esperienza personale, anche in un particolare processo di formazione e cultura, si presentano delineati con attenzioni, sensibilità, prospettive interpretative nuove, in un certo senso “diverse”, così da proporsi per noi illuminanti e integrative. —