Prime esibizioni a Percoto Canta: tornano a Fagagna i Concerti al castello

UDINE. Terzo fine settimana di giugno ricco di appuntamenti con le inaugurazioni, le presentazioni di libri, i concerti e il cinema all’aperto.

Il Festival Percoto Canta, 36 anni di onorata carriera, punto di riferimento per cantanti provenienti da tutta Italia vede oggi e domani (sabato e domenica), gli aspiranti vincitori selezionati alla Casa della Musica di Cervignano da due big della musica italiana, il cantante Bungaro e Claudia Mescoli, general manager delle Edizioni Curci.

A Cervignano la giuria sceglierà i 24 cantanti che accederanno alle semifinali di Aquileia il 29 luglio in piazza Capitolo. Di questi, solo 12 saliranno sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine sabato 30 settembre per la finale e le premiazioni.

Oggi, alla Libreria Feltrinelli a Udine, (sabato 17 giugno), 17.30, la scrittrice Antonella Sbuelz, presenta il suo ultimo libro, Il mio nome è A(n)sia, (Feltrinelli) con la giornalista Anna Piuzzi.

A Manzano, oggi e domani ( 17 e 18 giugno) presso l’antico Foledor Boschetti Della Torre, la mostra Manzano espone raccoglie le opere degli artisti Alessandra Mian, Elisabetta Sello, Erasmo Frascaroli, Beatrice Cepellotti, Fausto Deganutti, Remo Seffino, Paola Moretti, Flavia Alves. Orari di visita: 10-13; 15.30-18.30.

A Tricesimo, oggi (sabato 17), alle 18, al Parco Ciceri in via Ugo Foscolo, presentazione del libro Fiori rossi dal treno (editore Kappa Vu), di Maurizio Benedetti in dialogo con Michele Obit. A Latisanotta, sempre oggi alle 18, al Giardino della famiglia Romano (via Viola 46) presentazione di Zaraton (editore Kappa Vu) di Raffaele Serafini. Con la partecipazione di Paolo Cantarutti e di Stefano Moratto, che nella stessa occasione presenterà il suo romanzo A zero G.

A Grado, nell’arena bike-in, primo weekend di Cinebike Festival, questa sera (sabato), alle 21 “Gli anni belli”( 2022) di Lorenzo D’Amico de Carvalho. Domani (Domenica 18), appuntamento con “L’ombrellone” (1965), grande classico di Dino Risi che sarà introdotto da Donatella Luttazzi, figlia del compositore Lelio, autore della colonna sonora, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita.

I Concerti al castello ritornano alla Casaforte “La Brunelde” di Fagagna, domenica 18 giugno, alle 18, con il concerto spettacolo dedicato all’opera di Astor Piazzolla: “Maria de Buenos Aires”. Con Simone D’Eusanio al violino, Roberto Daris alla fisarmonica, Tullio Zorzet al violoncello e Francesca Bergamasco al canto. Voce recitante di Angelo Mammetti e balletto tango con Sara Barile e Davide Zucca.

Nel pomeriggio di sabato 17 giugno, si concludono i Dialoghi di musica e poesia, due serate dal respiro internazionale a Villesse e Nova Gorica, iniziate venerdi 16. Oggi, sabato 17 giugno, alle 18.30, nel Centro Culturale Carinarnica di Nova Gorica Slovenija, l’incontro Poesia senza confini con i poeti Patrizia Dughero (Italia), Tomislav Vrečar (Slovenija), Maja Klaric (Croazia).

Alba in concerto sul Noncello, con la nuova orchestra Busoni di Trieste. Al violino Lucio Degani, alla fisarmonica Gianni Fassetta, domenica 18 giugno, alle 5.15.

Prorogata nella Sala Esposizioni al piano terra del palazzo municipale di Fagagna, Femines. Le donne del latte domani, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Pordenone si accende della musica dei pianoforti con la quinta edizione di Piano City Pordenone. Fino a domenica 18 giugno, settanta concerti in tre giorni tra classica, jazz, con oltre cento pianisti, dieci palcoscenici della città e tre grandi eventi serali. Grande attesa per il concerto di Pasquale Iannone che, insieme a Nicole Brancale, sarà protagonista sabato 17 giugno, alle 21 (piazza della Motta) con Sounds of the 20th Century.

Il trio Accordi Disaccordi prosegue la stagione estiva di concerti in una speciale location naturale in occasione del Risonanze festival, domenica 18 giugno a Malborghetto, (Udine) in Valbruna, presso l’area B. Inizio alle 17.

Il nuovo appuntamento, in programma per domenica 18 giugno, alle 18.30, a Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco, è un omaggio al compositore istriano Antonio Smareglia (1854-1929). Protagonisti il soprano Giulia Della Peruta, il tenore Emanuele Giannino e il pianista Pietro Semenzato. —