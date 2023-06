Ginzburg: «Bisogna battersi per far prevalere la verità, girano troppe fake news»

“Per avere ricostruito l’immaginario e la quotidianità di interi periodi storici partendo da microcosmi ben definiti, e rintracciando le voci di chi di solito non ha voce.”

Questa la motivazione con cui è stato assegnato allo storico Carlo Ginzburg il Premio Hemingway 2023 per la sezione “L’avventura del pensiero”.

Il professore sarà a Lignano sabato 24 giugno, alle 20, per la cerimonia di premiazione e in precedenza alle 11 a Terrazza a mare per incontrare il pubblico.

Già docente a Bologna, alla Ucla di Los Angeles e alla Normale di Pisa, dove si è formato, Ginzburg è autore di numerosi saggi nei quali rivendica allo storico il compito sempre più urgente e necessario di difendere la verità perché, sottolinea con forza «contro le tante fake news, che sono sempre esistite, si pensi alla Donazione di Costantino con cui Roma fu data alla Chiesa da cui ebbe origine il potere temporale della stessa, bisogna battersi per la verità e contro i negazionismi pericolosi: dal rifiuto della scienza, che è un atteggiamento “oppiaceo” per chi lo pratica, a quelli ignobili come la negazione della Shoah».

Quanto ai suoi lavori ricordiamo in particolare quelli legati al nostro territorio nei quali l’indagine sulla micro storia si fa orizzonte fondante di quella che passa come la storia con la “S” maiuscola, “I benandanti” (1966) sugli appartenenti a un culto pagano-sciamanico contadino basato sulla fertilità della terra diffuso in Friuli intorno al XVI-XVII secolo, e “Il formaggio e i vermi” (1976), saggio che si inserisce nel filone della ricerca storica sulle classi subalterne basato sulla vita e i due processi per eresia sopportati nella seconda metà del Cinquecento dal mugnaio di Montereale Valcellina Domenico Scandella detto Menocchio.

Entrambi recentemente ripubblicati da Adelphi, come il volume “Indagini su Piero”, (1981) il grande pittore del Quattrocento, che suscitò un vero e proprio vespaio tra gli storici dell’arte, in quanto, ci ha raccontato, «cercando di studiare una serie di lavori di Piero della Francesca esaminandone solo iconografia e committenza, scopersi con stupore che il più grande storico dell’arte del Novecento, Roberto Longhi, basandosi solo su elementi stilistici, si era sbagliato sostenendo che la Flagellazione (una dei capolavori di Piero presi in considerazione nel saggio) fosse opera giovanile e non della maturità come dimostrai».

Nel 1981 “Indagini su Piero” fu letto da molti come uno sgarbo al gigante della Storia dell’arte Roberto Longhi, oggi che è stato ripubblicato che reazioni ci sono state, se ci sono state?

«Premesso che considero Longhi un gigante, debbo dire che nel frattempo, grazie al fatto che il libro è stato tradotto in molte lingue e anche arricchito da appendici che discutono il metodo di Longhi, questa sfida è stata raccolta, cioè che a parlare d’arte ci possa stare anche uno storico, che si basa soprattutto sulla cronologia e la committente e non soltanto sullo stile».

Lei ha diretto con Giovanni Levi per Einaudi la collana “Microstorie”, ci può spiegare il senso del micro?

«Bisogna distinguere lo sguardo e ciò che viene guardato. Il micro non va riferito alle dimensioni vere o simboliche dell’oggetto della ricerca, ma al microscopio, allo sguardo analitico, all’idea, cioè, di analizzare un fenomeno in un suo aspetto apparentemente minore e perciò sfuggito.

Per comunicare a chi legge quella che Nietzsche definì la filologia, ovvero l’arte della lettura lenta. Cosa di cui abbiamo sempre più bisogno, proprio alla luce della rapidità con cui, attraverso i social e i media, consumiamo l’approccio alla realtà».

Il suo nome è indissolubilmente legato ai volumi che parlano del nostro Friuli. Come c’è arrivato?

«Io avevo incominciato a lavorare sui processi per stregoneria e magia alla fine anni Cinquanta primi anni Sessanta, partendo da una domanda ingenua, rozza e cioè dall’idea della stregoneria come una forma elementare di lotta di classe.

Domanda che trovò subito risposta nel caso di una contadina e suo marito che erano accusati di aver prodotto incantesimo contro la padrona del podere dove lavoravano e perciò furono espulsi e denunciati.

Ma, come scrissi anche nel mio primo saggio Stregoneria e pietà popolare, il tutto mi sembrò subito molto riduttivo, troppo semplice».

Quindi?

«Mi accorsi che l’approccio a questo argomento doveva essere più articolato, meno schematico. Epperciò mi misi a lavorare senza una domanda precisa in quello che fu il mio giro archivistico d’Italia.

La cui prima tappa fu Venezia, dove, di fronte a un’enorme quantità di fascicoli ne scelsi tre a caso, la mia roulette veneziana. E in uno di questi trovai la storia di un processo a un benandante friulano, Menichino di Latisana».

Da qui qualche anno dopo la sua venuta a Udine...

«Dove peraltro non potei consultare l’archivio arcivescovile con i processi dell’Inquisizione friulana allora inacessibile agli studiosi.

Mi rivolsi allora alla biblioteca civica; e qui per caso rinvenni un documento dell’Inquisitore, rubato dall’archivio arcivescovile, con brevi riassunti dei mille processi celebrati dal Santo Ufizio friulano.

Tra i quali c’era anche quello del contadino e mugnaio che pensava che il mondo fosse sorto dalla putredine: Menocchio».