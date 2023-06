“Elemental”, il nuovo cartoon Disney è un autentico tripudio di buoni sentimenti

“Gli elementi non si mischiano”: ecco la legge, non scritta, che scandisce la quotidianità di Element City. Una metropoli tanto colorata quanto attenta a dissuadere gli sconfinamenti. Culturali, sociali, territoriali. Quattro sono i distretti, quattro sono le comunità: Acqua, Aria, Fuoco e Terra. La convivenza è tranquilla ma non certo gioiosa, soprattutto per gli immigrati che abitano nel sobborgo di Firetown. Ed è proprio un’immigrata di seconda generazione, l’impulsiva e fiammeggiante Ember Lumen, a creare un cortocircuito (sfrontato e necessario) quando incontra il placido “borghese” Wade Ripple. Fuoco e Acqua possono innamorarsi? “Elemental” risponde alla domanda senza esitare!

Favola didattica per i più piccoli, o per i più ingenui, e commedia romantica per i più grandicelli, il nuovo cartoon Disney-Pixar dopo lo sfortunato “Lightyear - La vera storia di Buzz” è un autentico tripudio di buoni sentimenti e di inclusività. Un autentico inno alla comprensione e all’accettazione dell’altro, metafora di un tempo (il nostro) dove l’empatia e il rispetto presentano gravi problemi di sussistenza…

Ember, doppiata dalla Valentina Romani di “Mare fuori”, e Wade, doppiato dal multiforme Stefano De Martino, simboleggiano l’idealismo dei teenager contemporanei: impossibile non tifare per loro (così diversi, così affini), nonostante una sceneggiatura che trabocca di politically correct e di linee narrative quasi infantili. Fortuna che le sorprese ce le riserva tutte l’impatto visivo: con “Elemental”, infatti, la Disney-Pixar sprigiona la creatività e l’incanto dei tempi migliori, mettendo a segno architetture, invenzioni e personaggi assolutamente irresistibili. Se avete voglia di sorridere e, magari, anche di sognare un po’, il gioiellino imperfetto di Peter Sohn vi sta aspettando al cinema.

Elemental, regia di Peter Sohn (Usa, 2023)