La storia degli Stramer, una famiglia di antieroi nella Polonia incendiata dalla guerra

Se vi siete lasciati travolgere dalle vicende della “Famiglia Karnovsky”, se vi siete felicemente abbandonati al fluire rapinoso quasi cinematografico dello stile del suo autore, Israel Singer; se vi siete invece piacevolmente persi nelle trame della “famiglia Moskat” dell’altro Singer, il premio Nobel Isaac Bashevis, ammaliati dalla sua prosa lussureggiante, ebbene non vi dovete perdere un’altra e altrettanto avvincente saga famigliare. Anche questa, come le due citate, di una famiglia ebrea polacca nell’Europa incandescente della prima metà del secolo scorso, “Gli Stramer”.

L’ha scritta Mikolay Łoziński, un giovane scrittore polacco, che attorno alla storia di Nathan e Rywka Stramer e dei loro sei figli ha imbastito un gran bel romanzo, agile, scorrevole, a tratti leggero e divertente, a tratti malinconico e commovente, i cui personaggi molto ben definiti risultano sempre veri e vividi, sia nello svolgersi delle loro vite, sia nella pienezza del loro sentire.

Siamo a Tarno’w, una cittadina a una cinquantina di kilometri da Cracovia. Qui ai primi del Novecento fa ritorno dall’America dove era emigrato col fratello Ben, Nathan, richiamato dall’amore per la bella Rywka. Qui, in un povero appartamento di due sole stanze, vedono la luce e crescono i suoi figli, quattro maschi e due femmine, qui si barcamena tra lavori sempre improbabili, spinto da uno spirito sognatore che gli fa intraprendere affari e imprese nei quali vorrebbe ripetere i successi del fratello rimasto a New York, senza mai riuscirci. Anzi è grazie ai dollari che Ben gli manda regolarmente che la famiglia tira avanti, riuscendo persino a far studiare tutti e sei i figli. Che man mano che crescono apportano alla vita stentata degli Stramer ventate di vitalità e tutto quell’insieme di gioie, di apprensioni, di paure, di tensioni, di complicità e scontri che scandiscono la vita e la quotidianità di una famiglia.

Gli anni, dicevo, sono quelli che dalla Prima guerra mondiale portano dritti alla Shoah, ricchi di fermenti rivoluzionari, ma anche di un mai sopito antisemitismo in una Polonia dilaniata tra un nazionalismo spinto e aspirazioni a quella società egualitaria fatta intravedere dalla rivoluzione bolscevica. Al cui spirito aderiscono soprattutto due dei giovani maschi Stramer, Salek, che finirà prima nella guerra civile spagnola e poi nella resistenza francese, e Hesio scampato alle retate naziste in quel di Leopoli, sotto giurisdizione russa dopo la spartizione della Polonia tra Stalin e Hitler, a lavorare come redattore in una giornale comunista. Gli altri, senza lasciarsi travolgere dalle pieghe drammatiche che la storia ha preso contro gli ebrei, inseguono una normalità fatta di amore, tradimenti, passioni, speranze e una indistruttibile ostinazione a vivere, nonostante le fatiche, le perdite, i dolori e la tragedia che investe la loro gente. Riusciranno a sopravvivere, seppur tra stenti difficoltà e soprusi di ogni genere. Solo ai due anziani genitori tocchera' la resa a una Storia che in fondo è sempre stata loro molto ostile.

Ma ciò che più colpisce e tiene il lettore incollato alla narrazione di Łoziński, è il tono lieve, da sensibilissimo e distaccato cronista, con cui srotola le piccole grandi vicende degli Stramer e dei molti personaggi che con loro intrecciano l’esistenza in un quadro di autentica e perciò struggente umanità.

«Beato quel Paese che non ha bisogno di eroi», diceva Brecht, additando alla mistica della retorica dell'eroismo gran parte delle tragedie che hanno afflitto l’umanità. Ecco: quel paese di impagabili antieroi incarnato dagli Stramer, per come ce l’ha descritto e fatto amare Łoziński, avrebbe potuto essere “quel Paese” se la storia, come sempre ahinoi!, non avesse forzato il suo corso verso la ricerca, quella si' profondamente disumana, di eroi.

Gli Stramer è da poco in libreria per i tipi della friulana Biblioteca Errante edizioni, nella bella traduzione di Francesco Annicchiarico.