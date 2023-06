I martedì a Udine nel segno della musica con Armonie in città

Torna Armonie in città che per nove martedì inonderà di musica le stupende corti e chiese di Udine. Ad aprire la rassegna, il 4 luglio all’auditorium Centro culturale delle Grazie, saranno i fiati della Fvg Orchestra, diretti dal maestro Michele Santorsola, con Only Winds, un programma con brani originali e trascrizioni molto accattivanti, che erano in voga nell’Ottocento.

In calendario due serate, 11 luglio e 29 agosto, che daranno spazio ai giovani talenti, allievi del corso di Musica da camera della Fondazione Luigi Bon: il duo Leonarduzzi-Gubian al sassofono e al pianoforte e in un ensemble violino e pianoforte il Duo Calligaris-Ilienko. Si esibiranno rispettivamente alla chiesa di San Gottardo in via Cividale e ai Rizzi nella chiesa di Sant’Antonio di Padova.

Nella Corte di Palazzo Morpurgo la rassegna ospiterà due realtà di caratura internazionale, la Fondazione Pergolesi Spontini e la Fondazione Paolo Grassi. Martedì 25 luglio con Songs and dances ci sarà una dedica alla valorizzazione dei giovani talenti per la produzione di nuova musica con la grande solista al violoncello Erica Picotti, mentre l’1 agosto andrà in scena in prima nazionale l’operetta in un atto di Jules Massenet, L’Adorable Bel-Boul; questi due eventi vedono l’organizzazione a cura di Fvg Orchestra in collaborazione con Armonie in città. La corte sarà palcoscenico anche il 22 agosto per i The Nuvoices Project per celebrare vent’anni di storia fra gospel e modern music. Infine per il 5 settembre con “La bellezza che supera ogni immaginazione”, ci sarà un evento dedicato alle musiche di Brahms e Shostakovich e organizzato da Associazione progetto musica in collaborazione con Armonie in città.

Nuovi luoghi entreranno tra le tappe della rassegna. La chiesa di San Pietro Martire, martedì 18 luglio, accoglierà Annelies di James Whitbourn, un concerto dedicato ad Anna Frank. Serata tenuta nell’ambito del 39° Congresso internazionale Willems.

Martedì 8 agosto, nell’Oratorio della Purità in piazza Duomo, sarà la volta di un artista internazionale, Christian Lavernier, che presenterà The Circular Sound, un progetto sonoro tra trascrizione, arrangiamenti e improvvisazioni per chitarra.

Gli eventi con inizio alle 20.30 prevedono un biglietto simbolico, di 5 euro, solo per gli spettacoli del 25 luglio, 1 agosto e 22 agosto acquistabile, dalle 19.45, presso Corte Morpurgo.