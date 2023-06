Concerti, storia e visite guidate nell’estate di Palmanova

Sono 50 gli eventi che animeranno l’estate a Palmanova: serate di musica internazionale, la cena in piazza per i primi sei anni nell’Unesco, il teatro con il Teatrino del Rifo, la festa del Redentore, la sagra dai Borgs, il concerto della banda cittadina a Santa Giustina, la notte di San Lorenzo sul bastione, il ballo liscio sotto la Loggia della piazza, gare di bocce, gare di mountain bike, equitazione e corsa, presentazioni di libri e di fotografie, mostre, eventi per bambini e, infine, a inizio settembre la grande Rievocazione storica napoleonica Palma alle Armi - 1809 l’assedio. Questi, assieme a tanti altri appuntamenti, compongono il programma dell’estate palmarina 2023.

«Assieme a tutte le associazioni cittadine, che ringraziamo di cuore, abbiamo raccolto un programma ricchissimo e vario che animerà tutti i mesi estivi. Palmanova è una città viva, questa ne è la più lampante dimostrazione, una città dove, in 90 giorni, da fine giugno a fine settembre, si prevedono 50 eventi. Più di uno ogni due giorni», commenta il sindaco Giuseppe Tellini.

Sette i grandi spettacoli in Piazza Grande, Sfera Ebbasta (2 luglio), Angelo Pintus (7 luglio), Steve Hackett (13 luglio), Nick Mason (20 luglio), Jimmy Sax & Symphonic dance orchestra (21 luglio), Checco Zalone (31 luglio) e, infine, l’1 agosto, il musicale “La leggenda di Belle e la Bestia” (info e biglietti di tutti gli spettacoli su www.ticketone.it).

Sabato 8 luglio, si conferma la Cena Unesco in Piazza Grande, dedicata ai 6 anni di Palmanova Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Una serata dove riunire cittadini e visitatori a cena sotto l’iconico stendardo della piazza, allietati da musiche, danze e spettacoli (prenotazioni: comunicazione@comune.palmanova.ud.it).

Sabato 8 e domenica 9 luglio, la 47ª Festa del Redentore, dal 20 al 24 luglio a Jalmicco, la 54ª Sagre dai Borgs, giovedì 20 luglio la 20ª Staffetta paesana di Jalmicco, mercoledì 26 luglio “Pasolini. L’irrealtà del quotidiano” con la compagnia danza Bellanda del festival Dialoghi, giovedì 27 luglio la Bike night - Gara notturna di mountain bike e domenica 30 luglio il Short trail dei Bastioni.

Ad agosto torna il ballo liscio sotto la Loggia di Piazza Grande.

Il 2 e 3 settembre, su Bastione Garzoni, Borghi e Piazza Grande, la grande Rievocazione storica napoleonica “Palma alle Armi 1809. L’assedio”, con oltre 400 rievocatori napoleonici tra battaglie e campi militari.

«Nel ricco panorama di eventi abbiamo anche previsto visite guidate alla città con animazione storica, grazie al supporto di Sbandieratori e Rievocatori palmarini – aggiunge l’assessore alla Cultura, Silvia Savi –. Saranno sei appuntamenti domenicali a cui si aggiungono due treni storici, quello tra le città Unesco (9 luglio) e quello del confine (20 agosto) e le visite guidate già programmate da PromoTurismo Fvg ogni sabato pomeriggio. Tutti modi per far conoscere e far vivere l’esperienza migliore nella nostra città ai turisti che verranno in visita».

Domenica 2, 23 e 30 luglio, alle10, domenica 6, 13 agosto, alle 10 e il 27 agosto alle 16, per una durata di 90 minuti circa, sono previste infatti visite gratuite con animazione storica (prenotazione: comunicazione@comune.palmanova.ud.it). Altre visite sono programmate ogni sabato alle 17 (da settembre alle 15), per informazioni e prenotazioni tel. 0432924815 info.palmanova@promoturismo.fvg.it.

I venerdì 30 giugno, 14, 28 luglio, alle 20.45, in Piazza Grande, vicino al municipio, il Grande slam d’estate di scacchi, torneo Semilampo a turni - abbinamento Svizzero, a cura di PalmaScacchi. Dal 30 giugno al 7 luglio, orari di apertura del municipio, nell’atrio del Palazzo Comunale, “Tra passato e presente. La bellezza che rimane di una caserma”, mostra fotografica dei giovani del laboratorio di F. Cecconi.

Intanto per questo fine settimana, oggi alle 9 l’appuntamento è con “Photo bike tour + picnic”, bike tour adatto a tutti. Oggi alle 20.30 e domani, alle, 18.30, al teatro Modena, “Studi & scherzi” - saggi di danza classica, contemporanea e hip hop.

Lunedì, la settimana, sarà aperta, alle 18.30, alla biblioteca civica, con l’incontro dal titolo “Di chi è la colpa”, discussione sul libro di Alessandro Piperno a cura del gruppo di lettura dell’associazione culturale LiberMente.