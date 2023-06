Giochi e fantasia a Lignano con gli eroi Warner Bros

Si apre l’estate con i concerti, le visite guidate, le mostre, gli spettacoli.

Oggi alle 21 all’auditorium Biagio Marin di Grado, il concerto (a ingresso libero) “Percoto Canta per Aisla”. Una serata che vedrà protagonista la Percoto Canta band assieme al alcuni artisti che in passato hanno calcato il palco di Percoto Canta. Musica e solidarietà visto che si parlerà di Sla, con l’intervento dei rappresentanti di Aisla Fvg.

Oggi, alle 20.45, Mulino Nicli a Udine ospita “Abat-jazz” con il trio capitanato da Armando Battiston, e il progetto “Crystal on 500 Miles High”, a cura del bassista Paolo Jus, che accompagna la voce di Nicoletta Taricani. Domani, alle 10.30, “Storie in cammino: un murales per la comunità”, aperitivo domenicale a coronamento del laboratorio “Storie in cammino”.

Parlare di nanotecnologie e jazz è quello che propongono Mauro Ferrari, Barbara Errico e Mauro Costantini in “Jazzfinitamente... NanoMedicalBlues”, domani alle 20.30 all’agriturismo La di Morson a Camino al Tagliamento. Oggi e domani a Lignano, in piazza Marcello D’Olivo, WB100 celebration tour, per festeggiare i 100 anni dei Warner Bros studios. Evento incentrato su attività divertenti per appassionati di cinema e di serie tv, famiglie con bambini e fan.

A Marano continua Borghi Swing. Oggi tre concerti: dalle 19, in piazza Aquileia, il Juri Dal Dan trio feat. Francesco Bearzatti. Alle 20.30, in piazza Frangipane, Francesco Bearzatti in quartetto per “Portrait of Tony”. Alle 22 in piazza Colombo, i Pink Planet.

Alle 19 di stasera, in Val Resia, presso il centro visite con foresteria La Tana di Lìschiazze, nell’ambito della rassegna Eco&Notes si inaugura la stagione di apertura con l’evento “Delle Acque, delle Erbe e dei Fuochi della Notte di San Giovanni”, spettacolo di teatro-canzone con cena a buffet in tema.

Oggi a Paularo “Musei aperti: musica e prodotti del territorio”. Dopo la visita guidata delle 16.30 alla sede del concerto, il museo La Mozartina 2, il pianista Raffaele D’Angelo propone, alle 18, un omaggio a Schubert e Schumann. Prosegue Mittelfest-Mitteland a Cividale. Al Curtil di Firmine, oggi, spazio alla mostra “Mariupol Diary” con gli scatti del fotografo ucraino Evgeny Sosnovsky. Domani Mittelibro, alle 10.30, con “Il giorno in cui finì l’estate” di Sebastijan Pregelj.

Oggi, alle 17 all’auditorium San Zorz di San Giorgio di Nogaro, “Dimodoché” spettacolo di Gek Tessaro. Alle 18.30, a Villa Dora, presentazione del libro “Seguendo un ideale. Giuseppe Marchetti “Vinet” combattente antifascista senza frontiere. Il festival Cinebike chiude oggi nell’arena bike-in nel Parco delle Rose di Grado. Alle 21, il film “Siccità” di Paolo Virzì: proiezione preceduta dal saluto in video del regista.

Alle 18.30 all’Isola doro djset di Mary Disastro.

“Arte e Resistenza, le collezioni dell’Anpi provinciale di Udine”, è ancora visitabile domani alle Gallerie del progetto di Palazzo Morpurgo a Udine. Alle 17, Isabella Reale, curatrice della mostra, accompagnerà il pubblico in una visita guidata. Al termine, Emma Montanari (violoncello e voce) e Flavio Bortuzzo (chitarra acustica e voce) eseguiranno brani della tradizione popolare.

Gran finale domani di “Terminal” con lo spettacolo di Cordata For, alle 20.30 al parco Moretti di Udine.

Tre le mostre a Villa Manin di Passariano: “Il roseto. Esercizi sui piccoli luoghi; Roberto Cappucci. Prospettive a Villa Manin; E così via -And so on. Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.

Infine, il festival Suns Europe Istât è oggi, alle 21, a Muzzana, parco degli Orbi, con Martina Iori, violinista e cantautrice.