Racconti all’ombra del Matajur alla ricerca del tempo andato

«Racconterò di un tempo in cui gli uomini vivevano all’ombra del Matajur. Sono semplicemente favole, ma si sa, ogni favola contiene un frammento di verità». E quanta verità c’è in questo bouquet di racconti sospesi fra natura e magia, realtà e sogno, descrizione e invenzione: una verità che aleggia a un livello più alto rispetto a quello sul quale, in genere, ci illudiamo di poterla confinare.

D’altronde – precisa l’autore – «non importa la provenienza nè l’origine di una storia, se sia vera, o solo in parte, o solo frutto di fantasia, quel che davvero importa è che sia in grado di coinvolgerci, di tenerci incollati a una sedia con l’orecchio ben teso ad ascoltarla; che crei quell’incertezza del come andrà a finire, ma soprattutto che regali emozioni. Di gioia, di tristezza, di paura non importa, comunque emozioni. Poiché ormai sono merce rara».

Ebbene, questa merce rara è a disposizione nel libro di Giuliano Citti “All’ombra del Matajur. Le Valli del Natisone tra realtà e illusione - Racconti di confine”, edito da Kappa Vu, già finalista alla IX edizione del “Premio letterario internazionale città di Como che sarà presentato oggi a Oborza, frazione di Prepotto, alle 20.30 nell’ambito della serata di storie e jazz.

Con uno stile assieme essenziale e coinvolgente l’autore, nel mezzo del cammin della sua vita (è quarantenne, ma gli auguriamo un sentiero anche più lungo di un’altra metà, specialmente se saprà percorrerlo con la sensibilità che dimostra), ci regala un’immersione profonda nel cuore della natura, degli uomini, di «valori che paiono essere quasi estinti ai giorni nostri» e di «un tempo in cui uomini, animali e piante incrociavano il proprio destino nell’intricato tessuto della vita». L’intento è «ridestare l’interesse per questa terra dal carattere magico, carica di vita e di tradizioni», con la fiducia che «il turista, lo straniero, una volta messo piede in queste Valli dalle sfumature antiche e misteriose, non riuscirà più a scordarle»: perché le storie tratte dalle Valli del Natisone - «dove ancora le persone vivono al passo con le stagioni e non corrono» - fanno parte di quelle tradizioni che «sono le nostre radici» e che «ci sussurrano da dove veniamo, ci ricordano chi eravamo e chi siamo, ci permettono di capire dove vogliamo andare». E magari verrà anche il giorno in cui «l’uomo, sentendo il richiamo delle radici, lascerà le città e, a poco a poco, ripopolerà queste nostre montagne».

A corredo, sono splendidi sia i disegni di Alessia Remondini sia gli scatti di Amerigo Dorbolò. Utilissimo, infine, il glossarietto con l’indicazione degli accenti e della pronuncia del nediško, dialetto sloveno delle Valli del Natisone (nelle sue varianti).