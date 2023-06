Erskine e Wesley, grandi stelle nel programma di Blues in villa

Due sole date, ma due nomi di “peso” e più vicini al jazz che al blues - il trombonista e compositore statunitense Fred Wesley e il batterista, sempre americano, Peter Erskine - e la novità di una nuova sede per uno dei due concerti, il Centro catalogazione dei Magredi di San Quirino, che si affianca al sito storico del parco di villa Varda: è questa, in sintesi, l’edizione numero 25 di Blues in villa, “festival blues e jazz a Brugnera e non solo” come indica il sottotitolo della rassegna, organizzato dall’associazione culturale Blues in villa, con la direzione artistica di Vincenzo Barattin, «che torna anche quest’anno – dichiarano gli organizzatori – puntando tutto sulla qualità eccelsa garantita da musicisti veramente iconici».

E per la prima volta cambia forma e in parte si delocalizza.

Le date da segnare sul calendario sono due: martedì 4 luglio, per il concerto/festa in occasione dell’ottantesimo compleanno di Fred Wesley (che compirà gli anni proprio il giorno in cui salirà sul palco di villa Varda), artista che unisce il suo magistero strumentale con la spettacolarità e la potenza del funk, di cui ha appreso ogni segreto militando nella band di James Brown, all’epoca di grandi successi di cui è stato coautore. Wesley, accompagnato dai suoi “New JBs”, si esibirà alle 20.30, a villa Varda di Brugnera (biglietti su vivaticket e rivenditori autorizzati).

La serata si annuncia dunque come una festa in compagnia di una leggenda vivente del funk-jazz, Wesley appunto, che oltre a essere stato storico trombonista di James Brown e frontman dei JBs, si ricorda come spina dorsale dei Parliament-Funkadelic assieme a personaggi come George Clinton e Bootsy Collins; gode inoltre di una fama trasversale fra gli amanti di più generi, essendo considerato nella scena hip-hop e rap uno dei musicisti più campionati nella composizione di nuovi brani.

Ad aprire la serata saranno i triestini Pussy Wagons: un nome provocante, che omaggia Kill Bill di Quentin Tarantino, con una band che propone un repertorio di rock’n’roll, swing e rockabilly.

Quindi martedì 18 luglio sarà la volta dell’atteso live del Peter Erskine quartet a San Quirino, alle 21.15.

In questo caso a ingresso libero, il celebre batterista statunitense sarà affiancato da Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e dal sassofonista George Garzone. Nomi che non sono sicuramente nuovi all’orecchio degli appassionati di jazz, che ritroveranno sul palco musicisti dalle carriere importanti, costellate di incisioni, collaborazioni da capogiro e vincitori di svariati Grammy Awards. Sul palco si ritroverà dunque un ensemble di veterani della musica, che nel gennaio 2019 ha registrato dal vivo “Three Nights in L.A.”, triplo cd con brani provenienti da tre diversi concerti tenutisi al Sam First di Los Angeles.

Info: www.bluesinvilla.com.