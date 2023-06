Nothomb: «Nei prossimi libri ho voglia di approfondire anche il tema della morte»

Nel favoloso mondo di Amélie (Nothomb) ci sono sicuramente gli abiti neri, un vezzo che coinvolge anche lenzuola, asciugamani e biancheria, ovviamente i libri - ne scrive uno all’anno con un successo mondiale crescente (è una scrittrice da 18 milioni di copie) -, Ernest Hemingway e Natalia Ginzburg. Più chissà cos’altro.

«Inutile spiegare quanto commossa e felice io sia nel ricevere il premio Hemingway “Letteratura” (promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro e curato da Fondazione pordenonelegge.it) – dice la signora, figlia di un diplomatico, che nasce in Belgio ma cresce in Giappone –. Per me lui è una sorta di Santo Patrono e “Il vecchio e il mare” fu una vera rivelazione quando avevo 12 anni».

Sono opere che poi vanno rilette. Immagino sarà capitato anche a lei. Un’altra folgorazione?

«Assolutamente sì. Approfondendo le letture del grande romanziere identificai una procedura fondamentale per il mio futuro mestiere, ovvero la tecnica dell’omissione volontaria o omissione significativa, detta la “teoria dell’iceberg”. Spiego: lo scrittore omette degli elementi che il lettore attento è costretto a cogliere e, diciamo, in questo artifizio ci sta una grande arte: farà sentire alla gente qualcosa in più di quello che capisce. Un metodo difficile che bisogna saper modulare al meglio affinché abbia successo. Non lo consiglio a chi comincia a scrivere».

Ama il mare, Amélie?

«In realtà mi inquieta e non mi avvicino volentieri».

Restando a Lignano e a Ernest che pronunciò la famosa frase: “Questa è la Florida d’Italia”, ecco, qual è la sua di Florida?

«All’inizio lo è stata il Giappone, una terra che amavo da ragazza. Ventunenne ci ritornai per lavorare in una azienda nipponica, ma la magia s’interruppe. Oltre alla difficoltà d’inserimento nel loro metodo lavorativo, non trionfò nemmeno l’amore con un giovane signore giapponese. Esperienza da dimenticare. Credo che la Florida di ognuno di noi stia nell’infanzia, un’età dove tutti ci possiamo ritrovare felici».

C’è un’altra scrittrice nel suo cuore: Natalia Ginzburg: per un caso del destino è la madre di Carlo, premiato quest’anno con il riconoscimento “L’avventura del pensiero”.

«Tutto ciò è straordinario. Che dire di Natalia? Una parola soltanto: classe. Non mi viene in mente nient’altro. La sua narrazione è a volte ricca di elementi grevi, che però la Ginzburg riesce sempre a tenere sullo sfondo, con immenso pudore».

La stampa belga l’ha affiancata a Georges Simenon. Sorpresa?

«Devo venire a Lignano Sabbiadoro per sapere questo? (E sorride). Assai lusingata, ci mancherebbe. Simenon con duemila caratteri creava un universo soffocante, a me ne servono centomila. Una cosa, però, me la lasci dire: nei miei universi ci si diverte di più».

Nel suo ultimo romanzo “Il libro delle sorelle” c’è qualcosa di autobiografico: ci potrebbe stare un richiamo al bellissimo rapporto vero con sua sorella?

«Spesso nei racconti le fratellanze sono descritte come terribili, vicende intrise di rivalità e gelosie. Non è sempre un legame così negativo. Ci si può anche ritrovare».

Però il suo concetto sulle parentele non è così esaltante...

«Diciamo che i greci avevano ragione a rendere tragedia ogni storia che implicava connessioni tra familiari. Anche quando le cose vanno bene paradossalmente è una tragedia».

Perdoni la domanda personale: è innamorata?

«Assolutamente sì».

Solitamente i suoi romanzi escono con una cadenza abbastanza precisa. C’è una data per il prossimo? E magari anche un titolo?

«Le posso dire che il nuovo libro uscirà il 23 agosto per Albin Michel, ma sul titolo sono costretta a tacere. Un tema che vorrei approfondire nelle mie prossime opere sarà sicuramente quello della morte, già centrale nei miei scritti, ma che merita ulteriori analisi e investigazioni».

Ci vuole raccontare il suo recente incontro col Papa?

«Un’esperienza magnifica. Nella stretta di mano e nello sguardo di Francesco ho captato tantissima tenerezza».

Lei è religiosa?

«Sono una mistica senza devozioni specifiche».