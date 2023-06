Nanovalbruna, dal Friuli a New York: i giovani ospiti dell’Onu con il loro festival green

UDINE. Un festival nato dai giovani per i giovani, dove la parola d’ordine è «partecipare al cambiamento».

Questo è “Nanovalbruna”, il festival green Fvg dove si incontrano scienziati, imprenditori, artisti, divulgatori, giornalisti e ragazzi da tutto il mondo per dare forma allo sviluppo sostenibile.

La manifestazione - realizzata in collaborazione con l’Accademia di Gagliato Globale - è organizzata dai giovani dall’associazione per l’ambiente e l’economia circolare ReGeneration Hub Friuli, con sede a Udine.

E proprio loro sono stati chiamati al Palazzo di vetro dell’Onu a New York dove domani presenteranno il festival nato nel cuore delle Alpi Giulie: un prestigioso invito arrivato da Ayman El Tarabishy, Presidente e ceo dell’International Council for Small Business che è stato relatore in un workshop della scorsa edizione.

L’occasione è quella della Giornata mondiale delle Piccole e medie imprese che celebra il ruolo centrale che le Pmi occupano nell’economia globale, rappresentando circa il 90% delle imprese globali, oltre il 60% dell’occupazione e la metà del prodotto interno lordo di tutto il mondo.

“Nanovalbruna” è l’esempio perfetto di un progetto che mette in gioco giovani e futuro nel segno degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e che nasce dalla convinzione che le piccole comunità sono il motore del mondo. Francesca Milocco e Stefano Cercelletta di ReGeneration Hub Friuli racconteranno quindi come è nato questo festival.

Parleranno del contest “Baite” che premia ogni anno la start-up sostenibile più innovativa e lasceranno la parola anche ai team vincitrici della scorsa edizione, Co2nvert -startup di economia circolare con base a Udine che ha sviluppato una tecnologia in grado di trasformare l’anidride carbonica in etanolo- Agreen Biosolutions con base italiana a Milano che sfrutta l’altissima capacità sterilizzante dell’ozono e Perogreen spinoff dell’ Università di Pavia, che lavora su una nuova linea di processo di riciclo di celle solari.

È possibile seguire l’evento in diretta streaming dalle 16 ora italiana registrandosi su eventbrite (https://www.eventbrite.com/e/micro-small-and-medium-sized-enterprises-msmes-day-2023-tickets-643777414577?internal_ref=social).

La trasferta statunitense - resa possibile grazie al fondamentale supporto di Fondazione Friuli - si svolge a un mese dall’avvio della 4ª edizione del festival, in programma dal 27 luglio sul tema “Cibo agricoltura e sostenibilità”.