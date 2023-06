A Pordenone spazio a libri e incontri: Egidio Ivetic racconta il Mediterraneo

PORDENONE. Autori e libri in primo piano questa settimana, a Pordenone, a partire da martedì 27 giugno, quando la sala dell’ex tipografia Savio ospiterà alle 17.45 “Il grande racconto del Mediterraneo, una conversazione con lo scrittore, storico e docente Egidio Ivetic, autore di numerosi saggi, organizzata dall’associazione culturale Thesis.

Il Mediterraneo è il cuore incandescente di un unico vitale continente afro-euro-asiatico, l’epicentro della grande storia che qui transita e da qui scaturisce, il luogo in cui si è concentrato per alcuni millenni il mondo immaginabile. Come comprendere quella straordinaria “pianura fluida” che è il Mare Nostrum? Ivetic ne parlerà al pubblico dialogando con l’esperto di geopolitica Cristiano Riva.

Sempre domani alle 18, nella sala esposizioni della biblioteca di Pordenone, Federica Bressan presenterà il suo libro “Nel cuore della Tuscia”, suo romanzo d’esordio, che ha come protagonista una giovane donna che si trasferisce nella Tuscia viterbese e impara a scoprire e amare le bellezze del territorio, in un percorso umano e di vita che contrappone l’itinerario esteriore nella Tuscia e quello interiore nell’anima.

Tre le presentazioni attese mercoledì. Sempre a Pordenone, alle 20.45, nella libreria Quo Vadis?, “La locanda ai margini d’Europa”, di Enrico Maria Milic, a cura Bottega Errante edizioni, la storia di una locanda di confine, la storia della famiglia Devetak che da 150 anni accoglie il mondo intero attorno a una tavola., la storia di un territorio fatto di pietre e di duro lavoro.

“Cose che non si raccontano” di Antonella Lattanzi (Einaudi) è il libro scelto per l’incontro di pnleggebooklovers, il gruppo di lettura di pordenonelegge rivolto ai lettori che amano condividere e confrontarsi. Mercoledì, alle 20.30 in sala Ellero a palazzo Badini, i partecipanti ne discuteranno mettendo a fuoco temi, condividendo impressioni e commenti. E dieci posti saranno messi a disposizione di nuovi curiosi che vorranno avvicinarsi al gruppo di lettura. (info: www. pordenonelegge.it).

Sarà infine, lo spazio arte Euroom di Fiume Veneto ad accogliere mercoledì alle 20.30 la serata dedicata al libro di Euro Rotelli “New York, Paul Auster and me” (Postcart edizioni), perlustrazione emotiva della città, durata tre anni. Guidato dalla propria sensibilità e dai personaggi dei libri di Paul Auster, attraverso fotografie e diario personale, Rotelli ritrae l’intima essenza di una New York non convenzionale. —