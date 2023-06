Riparte il viaggio di Carniarmonie con 36 concerti fino a settembre

UDINE. Una quercia forte, saggia, longeva. Non ostenta ma nemmeno cela. È questo il simbolo chiamato a rappresentare la trentaduesima edizione di Carniarmonie, il festival della montagna friulana che mette in comunione Carnia, Valcanale e Canal del Ferro sotto la sua chioma protettiva e rigenerante, capace di fare squadra come non altri, valorizzando le proprie e le altrui qualità.

Come la quercia è la regina degli alberi, così Carniarmonie è la manifestazione regina delle attività culturali estive in montagna, la prima ad aver aperto al turismo culturale nelle terre alte, da sempre sotto le cure del direttore artistico, musicista e lungimirante interprete delle virtù d’arte, Claudio Mansutti per la Fondazione Luigi Bon.

I friulani Flk

Il festival è stato presentato lunedì 26 giugno nel palazzo della Regione a Udine, con gli interventi del vicesindaco e assessore alla Cultura di Tolmezzo Laura D’Orlando, comune capofila di una rete che ne comprende ben ventisette, del vicepresidente e assessore alla Cultura e allo Sport della Regione Friuli Venezia Giulia Mario Anzil, del consigliere regionale Stefano Mazzolini, del presidente della Fondazione Bon Andrea Giavon e del direttore artistico Mansutti, oltre che del presidente di PrimaCassa Fvg Giuseppe Graffi Brunoro e della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini.

Unanime il riconoscimento a questa realità che, come ha ricordato Anzil: «caratterizza la stagione estiva della Carnia, la madre del Friuli, palcoscenico naturale per ascoltare l’armonia dei suoni. Un’offerta culturale che potenzia la stagione turistica della montagna, un ottimo nutrimento per il corpo e per lo spirito. Per cui complimenti agli organizzatori e convinto sostegno della Regione a questa realtà».

I Five sax

Sono ben 36 i concerti che si terranno da domenica 2 luglio, con l’attesa ouverture nella magnifica Pieve di Castoia di Socchieve nientemeno che con il violoncellista Mario Brunello insieme all’Fvg Orchestra diretta da Aram Khacheh, fino a domenica 3 settembre nella chiesa di Santo Stefano a Piano d’Arta, con l’ultimo appuntamento della residenza artistica dell’Apollon Quartet, tra i più rinomati della Repubblica Ceca.

Si potrà assistere a una sinfonia di concerti, green per loro natura, nel rispetto dovuto ai luoghi e nella stima condivisa con le genti, autoctone e allogene, con cui Carniarmonie vive un’intesa empatica.

La Carnia nel mondo e il mondo in Carnia, in un ventaglio ampio dell’offerta musicale che tocca la maggior parte dei generi, privilegiando quelli acustici, e degli organici, con molte presenze estere. Tra queste il “Duo Nihz” tra yiddish e klezmer il 15 luglio ad Oltris di Ampezzo, gli “Extracello” a Malborghetto-Valbruna il 16 luglio, in rete con l’austriaca Via Iulia Augusta Kultursommer.

Il 20 a Cesclans, in collaborazione con Emilia Romagna Festival, l’Estonian Ministry of Culture e Estonian Cultural Endowmen, c’è l’“Estonian Sinfonietta Soloists” con il flautista Massimo Mercelli, Carlo Tortolano al corno alpino e Rūta Lipinaitytė maestro concertatore.

C’è il Brasile a Palazzo Savoia di Arta Terme il 21 luglio, il primno agosto a Comeglians andrà in scena il progetto dedicato a Maria Callas nel centenario della nascita, mentre quello per i centocinquanta di Rachmaninov vedrà due pianoforti il 2 agosto a Timau con le brillanti Anastasia e Liubov Gromoglasova. Il 3 protagonista l’“Orchestra Tzigana” di Budapest a Forni Avoltri e il 6 agosto a Pontebba i “Five Sax” da Vienna.

Questi sono solo alcuni degli ospiti internazionali, mentre per fare cenno delle migliori realtà regionali ecco l’“Accademia Arrigoni” in concerto il 14 luglio a Moggio Udinese con il violinista prodigio Mark Chia, il “Coro Natissa” il 30 luglio ad Amaro con un ensemble strumentale in un programma di autori contemporanei friulani ed europei.

Con Ert Fvg c’è Ludovica Burtone in quartetto il 5 agosto a Forni di Sotto per presentare l’album “Sparks”, il 7 agosto a Tolmezzo c’è la serata “Amadeus” che unisce la “Fvg Orchestra”, la direzione di Vito Clemente ed il pianista Antonio di Cristofano.

Con Radio Onde Furlane, l’Associazione Culturale Giorgio Ferigo e Artetica, il 12 agosto all’Art Park di Verzegnis si presenta il cd “Trente” dei mitici FLK, mentre insieme all’Anciuti Music Festival il 24 agosto a Forni di Sopra ospita l’oboista Heinz Holliger in trio.

Si potrebbe non finire. Concerti nelle chiese, nelle pievi, nei palazzi, nei musei della montagna e diversi all’aperto, nei luoghi più incantevoli. Tutto il ricco programma di un’estate carnica ricca di arte ed emozioni è sul sito www.carniarmonie.it. —