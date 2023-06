Torna Folkest, quattro giornate di voci e musica a San Daniele

Concluso il suo viaggio musicale lungo i comuni del Friuli, Folkest approda alle sue giornate centrali a San Daniele del Friuli, all’interno dei colori e dei profumi di Aria di festa, per una quattro giorni fitta di musica, incontri, seminari e grandi ospiti.

In programma ovviamente i grandi concerti che vedranno protagonisti gli attesissimi 99 Posse (1 luglio) e la storica Nuova Compagnia di Canto Popolare (2 luglio) che riceverà il prestigioso Premio Folkest una vita per la musica, ma anche i Tupa Ruja, già vincitori del Premio Cesa 2022 che a Folkest apriranno i 99 Posse; o i Ual-la – Catalogna vincitori del Premio Andrea Parodi 2022 che apriranno (2 luglio) il concerto della Nccp.

Ma centrale anche la sezione degli Showcase, momenti musicali dedicati alle nuove proposte artistiche europee. 20 artisti emergenti europei, infatti, sono stati selezionati da una giuria internazionale proprio per i Folkest Showcase e avranno l’occasione di incontrare a San Daniele altri artisti e professionisti del settore.

Vastissima la sezione dei Folclinic, nata tre anni fa da un’idea del direttore artistico Andrea Del Favero qui supportato da Maurizio Bettelli e Michele Gazich.

Protagonisti personaggi dello spessore della grande voce della Sardegna Elena Ledda, del maestro dell’organetto Riccardo Tesi, Dina Staro (violinista ed etnomusicologa) e Ricardo Tomba (percussionista), Maurizio Bettelli (autore, compositore, musicologo) e Felice Liperi (critico musicale), Marco Ongaro (cantautore), Giovanni Straniero (scrittore), Federico Sirianni (cantautore), Michele Gazich (cantautore), Valentina Zanelli (manager), Roberto Fontanot (liutaio), Elisabetta Malantrucco (critico musicale), Michele Neri (scrittore e critico), Foffo Bianchi (produttore discografico e ingegnere del suono), Francesca Gaudenzi (autrice e scrittrice) e Duccio Pasqua (giornalista Rai), Walter Gatti (giornalista), Paola Barzan (musicista ed etnomusicologa). E, che concluderà queste intense giornate, la finalissima della diciannovesima edizione del Premio Alberto Cesa.

Si parte il 30 giugno alle 19 con Michele Neri che racconterà La canzone italiana nel nuovo millennio. A partire dalle 20.30 il borgo di San Daniele si animerà di musica.

Alle 20.30 partono presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate i Folkest Showcase: in programma gli Alvise Nodale Trio (20.30), Linda Rukaj (21.30) e Cuaerdas y Teclas (21.30).

Sempre con gli Showcase al Castello di San Daniele in programma Dettori e Moretti e Triana y Luca (22.15). Parallelamente alla Chiesa della Fratta Laura Giavon alla voce e Davide Ceccato allo straordinarius proporranno Marta – concerto per voce e straordinarius per la regia di Alessandro Di Pauli e Paolo Nikli su musiche di Matteo Sarcinelli.

Fittissima la giornata del 1° luglio che si aprirà con una serie di workshop spalmati fra l’1 e il 2 luglio e si concluderà con l’esibizione dei 99 Posse che saliranno sul palco di via del Lago alle 22.30 preceduti, alle 21.30, dai Tapa Ruja.

Il 2 luglio sarà un’altra giornata densa di concerti e clinic, quella successiva sarà dedicata al premio Alberto Cesa, aperta alle 15.30 alla Sala conferenze della Libreria Guarneriana Moderna dall’incontro con Elisabetta Malantrucco, critica musicale e giornalista Rai, dedicato a La Rai e il Friuli Venezia Giulia: tesori degli archivi Rai.

Dalle 20.45, a Via del Lago fari accesi sui finalisti del Premio Alberto Cesa: i toscani Femina Ridens, i multiregionali Dimotika, i piemontesi Grama Tera, i friulani Yerba Buena Trio e i tarantini Yaràkä. Ospite d’onore il cantautore rock Massimo Priviero.