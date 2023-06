L’universalità del classico fra regola ed eccezione nei palazzi rinascimentali

Il volume pubblicato da Libria editore racconta del viaggio compiuto da Pietro Valle che insieme al fotografo Giuseppe Dall’Arche visita e riscopre edifici rinascimentali, visitati e indagati “dall’occhio dell’architetto” e non dello storico, piuttosto con gli strumenti del docente di progettazione architettonica.

I ventisei casi studio degli edifici realizzati tra ’400 e ’500 sono organizzati in nove capitoli – Aggiunta, Adattamento, Sito/Paesaggio, Mega/Infrastrutture, Ricostruzione, Deformazione, Montaggio, Processo, Interrotto –, frutto di una ricerca compiuta sul campo insieme al fotografo, oltre che attraverso la consultazione di fonti bibliografiche.

Fin dalla scelta del titolo Rinascimento Adattivo si evidenzia come nella relazione tra architettura e storia sia l’eccezione a prevalere sulla regola.

Quella classicità eletta a mito dell’antico che il Rinascimento pone come canone universale, si frantuma e incanala in una sfaccettatura di soluzioni che manifestano un elevato grado di flessibilità.

Quando Palladio sovrappone la marmorea struttura che trasforma in Basilica romana il medioevale Palazzo della Ragione di Vicenza, si inventa una partitura del loggiato che si adatta alle ampiezze delle campate esistenti, operando sulle luci delle aperture architravate che conservando la percezione di regolarità, inverano uno degli assunti di Vitruvio sulla relazione tra architettura e visione.

La correzione ottica ottenuta attraverso il calcolo per “ingannare l’occhio” è il motore primo dell’architettura classica e su questo principio Palladio disegna i diversi fronti della sua Basilica.

In alcuni edifici è la decorazione a fare da controcanto all’architettura (la tribuna di Santa Maria delle Grazie a Milano, la chiesa abbaziale di San Benedetto in Polirone, il Tempio Malatestiano) svelando il fondamentale ruolo di coesione tra spazio e costruito, che ancora oggi sfida l’anatema di Adolf Loos (Ornament und verbrechen).

Ogni caso studio presenta la sua irrinunciabile identità che comporta spesso la necessità di adattarsi a strutture preesistenti: l’opzione non è l’azzeramento, quanto la ricerca di estendere e testare il grado di adattabilità del linguaggio classico alla concretezza di un edificio intriso di valenza simbolica, prezioso per l’intera comunità.

L’eternità del classico si dispiega nella centralità della simmetria, ovvero nella relazione tra le singole parti e il tutto, culmine della sostanza trinitaria insieme a modulo e proporzione.

Nel testo Pietro Valle formula domande che nascono dall’osservazione e dalla constatazione che molti edifici sono frutto di stratificazioni, aggiunte, modifiche successive, come nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma dove l’intervento di Michelangelo sul preesistente Tepidarium delle terme di Caracalla, viene rimodulato da Vanvitelli in chiave baroccheggiante.

Dopo aver sfogliato il volume, ammirato le splendide fotografie e letto i testi che aprono prospettive diverse, si comprende come il linguaggio degli ordini sia ancora attuale, in quanto nella sua secolare persistenza, oltre a comunicare il valore della storia, si ammanta di quella bellezza che non smette di esercitare il suo sempiterno fascino.

In questi tempi ammaliati dall’imperante conformismo inflazionato da parole d’ordine che mutano al traino degli algoritmi precettivi, l’immersione nell’adattivo Rinascimento, è un salutare ritorno allo spirito critico, all’interrogare il passato per ritrovare la rotta nel presente