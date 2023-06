A Pordenone è la notte dei Deep Purple, Casarsa invita a teatro

È la notte dei Deep Purple, a Pordenone: la leggendaria rock band britannica darà il via – venerdì 30 giugno – al Pordenone blues festival & Co, alle 21.30, nel parco San Valentino.

Le porte si apriranno già alle 17, mentre alle 19.45 suoneranno i Superdownhome, prima di lasciare la scena alla mitica band di “Smoke on the water”.

Ancora musica, di tutt’altro genere, in città, alle 18.30, a palazzo Monterale Mantica, dove si conclude il festival internazionale di clarinetto Portus Naonis con Ronald Van Spaendonck che insieme agli archi dell’orchestra San Marco proporrà un programma dedicato al compositore tedesco Carl Maria von Weber.

E si suona anche nella frazione di San Lorenzo d’Arzene, nel casato Bertoja, alle 20.45, dove approda Pordenone Fa musica dell’associazione Fadiesis: l’Ensemble trombe Fvg trascinerà gli ascoltatori in un viaggio dalla classica alle grandi colonne sonore.

Inserito nella rassegna “Scenario d’estate”, va in scena oggi alle 20.45, a Sesto al Reghena, nell’auditorium Burovich, il teatro di Shakespeare con la commedia “Pene d’amor perdute”, nuovissima produzione del Piccolo teatro Città di Sacile, per la regia di Edoardo Fainello.

Corteggiamenti e schermaglie d’amore mettono di fronte nobili e dame, villici e contadinelle, in un crescendo di sospiri, lacrime, dialoghi in punta di fioretto.

Teatro anche a Casarsa, alle 19.30, nel cortile del Centro studi Pasolini, a conclusione della residenza artistica “Io sono una forza del passato”, che ha coinvolto sei giovani attori italiani, organizzata dall’associazione CulturArti nell’ambito del “Festival Frattempi/3: Il Tempo di Ri-Nascere”, guidati da Marco Caronna. Una partnership - fra CulturArti e il Centro studi casarsese - di cui godrà anche il pubblico con lo spettacolo aperto a tutti, a ingresso libero.

Per il cinema sotto le stelle di Cinemazero, a Pordenone, alle 21.30. nell’arena Hera di largo San Giorgio si proietta “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Per i libri, alle18, nella libreria Giunti di Pordenone sarà presentato il volume “La salute è nelle tue mani”, con l’autore, Marco Fiorese, modera Anna Maria Avellina.

Infine, Casa Zanussi di Pordenone ospita alle 18 un evento speciale inserito nel festival Approdi futuri. L’astrofisico Luca Tornatore e l’attore Lorenzo Zuffi terranno una conferenza interattiva teatrale sul tema dell’intelligenza artificiale, Al pubblico saranno forniti visori per disegnare una mappa delle stelle.