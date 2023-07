Lignano è pronta a cantare con Ultimo

LIGNANO. Quattro anni fa fu magico e fu la sua prima volta in uno stadio, sabato primo luglio (alle 21) il grande ritorno. A Lignano è tutto pronto per la data zero di “Ultimo Stadi 2023, la favola continua…”.

Attraverso i suoi canali social il giovanissimo cantautore in questi giorni ha svelato l’incredibile palco dove canterà i suoi più grandi successi e per la prima volta dal vivo, quelli tratti dal suo ultimo disco “Alba”. Già da un po’ di giorni nella località balneare, Ultimo si sta preparando al suo importante tour che la prossima settimana lo porterà allo stadio Olimpico e poi a San Siro.

Questo concerto sarà un viaggio nella carriera dell'artista, breve ma già scandita da 59 Dischi di platino, 20 Dischi d’oro, più di due milioni di cd venduti e oltre un miliardo di stream collezionati su Spotify. A Lignano Sabbiadoro sono attesi oltre 25 mila spettatori pronti ad applaudire il fenomeno del pop italiano. Per questo concerto, gli orari ufficiali prevedono l’apertura dei cancelli alle 16.30 e alle 21 l’inizio del concerto.

Oltre al nuovo disco, ad accompagnare questi nuovi appuntamenti live c’è stata l’uscita del primo docufilm a lui dedicato: Ultimo - Vivo coi sogni appesi, che mostra un inedito punto di vista sugli aspetti più intimi dell'idolo dei giovani, il racconto dell’artista e delle figure chiave della sua vita personale e professionale.