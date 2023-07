Note e parole in rifugio, atmosfere musicali nelle aree di montagna

Al via la rassegna “Note e parole in rifugio” la tradizionale stagione di occasioni culturali in quota organizzata da Assorifugi. Buona la partenza al “Gilberti”, dove sabato 1 luglio Franco Toso ha presentato il suo film “Signora delle cime”, sulla figura di Bianca di Beaco, fortissima alpinista triestina, prima dolomitista italiana a superare il 6° da capocordata.

Domenica 2 luglio, al rifugio “Tolazzi” si esibirà invece in concerto il chitarrista Denis Biasion. Il 9 luglio ci si sposterà al rifugio “Pelizzo” dove suonerà il “Duo Atipico”, con Francesco Comisso al violino e Sebastiano Zorza alla fisarmonica.

Seguirà l’evento scenico-musicale “Come avesse le ali di un angelo - Vita e salite di Emilio Comici”, con Marzia Postogna, Adriano Giraldi e Cristina Santin in programma sabato 22 luglio al rifugio “Di Brazza”.

Domenica 23 Luglio, al rifugio “Piani del Cristo” si esibirà il “Bratiska trio”, con Gianluca Bratina (chitarre, mandolino, ukulele, percussioni e loop station); Lucas Bratina (percussioni) e Pietro Spanghero (contrabbasso).

La domenica successiva, 30 luglio, al rifugio “Calvi”, un altro evento chitarristico, con “Roberto Menabò in concerto”, mentre domenica 6 agosto, a casera Tartoi, suonerà il “Franco Giordani duo”.

Sabato 19 agosto, al rifugio “Divisione Julia”, andrà in scena “Matter(of)horn - Guardati dalla fedeltà degli alpinisti” vaudeville con Ilaria Zanetti, Marzia Postogna e Cristina Santin.

Domenica 20 agosto, al rifugio “Valinis” si esibirà la “Ragtime Jazz Band” con Gino Cancelli, Franco Valussi, Sergio Bernetti, Marko Cepak, Andrea Zullian, Igor Checchini. Doppio appuntamento poi per lo spettacolo “Un altro Everest”, prodotto dalla compagnia (S)legati e interpretato da Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris: sabato 2 settembre al rifugio “Fabiani” e domenica 3 al rifugio “De Gasperi”.

L’ultimo appuntamento in calendario è per sabato 16 settembre “Note e parole in rifugio” si concluderà al rifugio “Pian dei ciclamini” con “I monti, la musica, la guerra. Julius Kugy si racconta”, interpretato da Massimo Somaglino, Ilaria Zanetti e Cristina Santin.

Tutti gli eventi in programma si svolgeranno nel pomeriggio.