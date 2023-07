Sfera Ebbasta accende i fan: in diecimila al concerto di Palmanova

PALMANOVA. Per assistere allo show del trap king nella città stellata sono arrivati in 10 mila, giovani e giovanissimi, alcuni dei quali accompagnati dai genitori. E quando nella serata di domenica 2 luglio Sfera Ebbasta, autentico idolo dei giovani, rapper che ha saputo imporsi a livello internazionale collezionando bilioni di ascolti e streaming, è apparso in piazza Grande a Palmanova, lo hanno salutato con tutto il calore e l’emozione di cui erano capaci.

I primi fan sono arrivati all’alba, poi è cominciata la lunga attesa, fino alle 17.30, quando sono state aperte le porte dell’area concerto ed è scattata la corsa per accaparrarsi i posti.

La rockstar del rap ha inaugurato il calendario della rassegna “Estate di Stelle 2023” portando sul palco una scaletta più che mai ricca, con le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, passando per i brani di “Famoso” (l’album che dal 2020 ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo) e il meglio dell’EP “Italiano” realizzato con Rvssian.

A rendere lo show coinvolgente ed immersivo, i coloratissimi ledwall e le trascinanti coreografie eseguite dai ballerini di Modulo Agency con la supervisione di Laccio. Un grande ritorno in Friuli Venezia Giulia a distanza di quattro anni dal suo primo e unico concerto in regione, tenuto nel 2018 a Lignano Sabbiadoro. —