I fiati della Fvg Orchestra protagonisti a Udine

UDINE. Inizia con un importante evento la rassegna Armonie in Città organizzata dalla Fondazione Luigi Bon, con il sostegno del Comune di Udine, della Regione , del ministero della Cultura e di CiviBank, oltre che grazie al mecenatismo di molti sostenitori, tra cui la Fondazione Friuli.

Come afferma l’assessore Pirone «anche quest'anno per Udinestate si esibiranno artisti affermati e giovani emergenti, in corte Morpurgo e in diversi quartieri della città.

Per noi la sfida è rendere il palcoscenico della città di Udine, sia per il pubblico sia per i musicisti, sempre più importante».

Si inizia martedì 4 luglio, all’Auditorium Centro culturale delle Grazie, con i Fiati della Fvg Orchestra, diretti dal maestro Michele Santorsola, titolo della serata con inizio alle 20.30 Only Winds, un programma con brani originali e trascrizioni molto accattivanti, che erano in voga nel 1800, per portare al pubblico brani celebri.

Tutte le informazioni sull’evento si possono trovare sul sito www.fondazionebon.com/rassegne/, per maggiori dettagli è possibile scrivere a biglietteria@fondazionebon.com o telefonare allo 0432 543049.