Il rock degli Airbourne di scena a Pordenone

Serata a tutto rock, quella di martedì 4 luglio, per il Pordenone Blues & co. Festival, che porta nel parco San Valentino, nella loro unica data in Italia, gli impetuosi ed energici Airbourne, il gruppo hard rock australiano che presenta uno stile fortemente ispirato a quello dei celeberrimi Ac/Dc.

Fondata nel 2003 dai fratelli Joel O’Keeffe alla voce e alla chitarra solista e Ryan O’Keeffe alla batteria - formazione che oggi si completa con Justin Street al basso e alla voce e Matthew Harrison alla chitarra ritmica e alla voce – la band ha quattro album alle spalle e più di mille concerti suonati in ogni parte del mondo.

Saranno preceduti sul palco pordenonese, alle 19.15, dai Royal Republic, maestri del rock’n’roll svedese. Musicisti preparati “con un istinto micidiale per i grandi hook, voraci nerd della musica con un appetito che spazia dal pop, al garage rock, all’heavy metal, all’americana, all’hip-hop e a quasi tutto quello che c’è in mezzo.

Capaci un minuto prima di proporre melodie zuccherate irresistibili, e un istante dopo batterie tritatutto e chitarre distorte”.

Le porte del parco si apriranno alle 17, e così l’area “food and drink”. Biglietti disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.