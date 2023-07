In Fvg doppio appuntamento con Zucchero

Tutto pronto a Trieste per il doppio concerto del bluesman italiano più famoso al mondo, Zucchero Fornaciari, pronto a infiammare il pubblico di Piazza Unità d’Italia, martedì 4 e mercoledì 5.

I due concerti di Zucchero, parte del suo “World Wild Tour”, sono inclusi nel calendario di “Live in Trieste”, che vedrà anche l’arrivo, sabato 15 luglio, di Biagio Antonacci.

Zucchero sarà accompagnato sul palco da una super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

I biglietti per i due appuntamenti sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria di Via del Teatro dalle 18.30. Porte aperte al pubblico alle 19 in attesa del live che avrà inizio alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it.

La rassegna Live in Trieste è organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .