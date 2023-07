“Ragtag” racconta il genere noir con 300 scene di celebri film

Sono gradite le variazioni sul tema cinema, abbastanza ripetitivo da decenni senza nessuna scossa decisiva al fine di creare nuove strutture narrative.

Facendo un salto veloce nella letteratura, che ne so, mi viene in mente la “beat generation” di Kerouac & C., capace di scuotere il mondo del libro e del pensiero. Da lì in poi, un altro lungo periodo di stasi.

Volando al cinema, dal treno dei Lumière — che scioccò gli spettatori parigini di fine Ottocento — ne sono accadute di trasformazioni; ultimamente, però, cambiano le storie, ripetitive pure quelle, lasciando intatta l’anima artistica. Nessuna spallata decisiva alla tradizione.

La sperimentazione cinematografica esiste, anche se è ancora di nicchia. L’occasione per curiosare dentro un’operazione atipica sta per arrivare in regione: si tratta di “Ragtag” di Giuseppe Boccassini, martedì 4 luglio al Cinemazero di Pordenone, alle 21.30, e mercoledì 5 al Visionario di Udine, alle 20.

Intanto spariamo i fari su Boccassini, giusto per dare un’identità precisa all’ideatore di “Ragtag”. «Mi laureo al Dams di Bologna nel 2004 con una tesi su “I giorni contati” di Elio Petri, un film del 1962. L’università, è noto, è pura teoria e io sentivo il bisogno di rapportarmi con la pratica e, dunque, scelgo la scuola di cinema a Cinecittà e poi decido che Berlino sarà la mia città del futuro».

C’è un motivo legato al lavoro, oppure è stata una decisione d’istinto?

«È una città da sempre legata all’arte. Si viveva pure con poco, adesso la pacchia è finita. Il tempo, però, mi ha dato ragione e, attualmente, dirigo un festival che porta l’insegna di “Francto”, sette anni di vita e dedicato a ciò che si distanzia dal solito film».

Senza esitare immergiamoci nelle atmosfere di “Ragtag”, che potremmo definire un fantasmagorico collage di pellicole noir, ma lascio a lei la definizione più appropriata.

«Nell’attraversare i solitari mesi dell’era Covid mi sono buttato a pesce sul genere noir, compiendo una cavalcata romantica dentro almeno seicento “casi” e scegliendone trecento.

A quel punto ho pensato di farne un’opera ed ecco “Ragtag”, che si potrebbe inserire, in ambito cinematografico, nel filone del “found footage”, un termine che descrive i film contenitori di altri film pronti a ritrovare una nuova vita e una decisa contestualizzazione».

Quindi, se ho ben capito, i cosiddetti spezzoni di centinaia di pellicole di genere sono usciti dalla naftalina per un giro nel mondo contemporaneo. È così?

«Assolutamente sì. E sistemati in ordine cronologico. Il noir classico ha una data d’inizio, diciamo attorno agli anni Quaranta. La mia raccolta arriva fino al 1959. A far compagnia alla truppa c’è pure “M” di Fritz Lang, che definirei un protonoir».

Se ne sente parlare poco, in realtà: il cinema sperimentale. Lei che lo studia, lo maneggia e lo interpreta, a che punto sta?

«Ha goduto di vari periodi storici. La missione primaria è quella di tornare alle origini del cinematografo, santificando il linguaggio essenziale. Ci sono alcuni esponenti importanti della materia. E direi senz’altro Stan Brakhage e Michael Snow, autore di una originale “La Règion centrale”, o Paolo Gioli, che ci ha lasciato da poco».

Ultima richiesta da soddisfare, Boccassini. Si nota, in modo evidente, la ripetizione di tutte le scene. C’è un motivo?

«Crea il significato dell’assurdo. E fa sorridere i bambini che lo trovano esilarante. In definitiva “Ragtag” lo definirei una sorta di Frankenstein che ha trovato una sua autonomia».