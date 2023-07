L’Udinese comincia in casa: esordio di lusso con la Juventus

UDINE. Partenza nel week-end di domenica 20 agosto contro Juventus allo stadio Friuli: la Lega serie A deciderà se si giocherà in anticipo, come successo lo scorso anno quando l'Udinese andò a san Siro ad aprire il campionato contro il Milan campione d'Italia.

Stavolta i bianconeri di Andrea Sottil ripartiranno dall'ultima tappa dello scorso campionato, quando il 4 giugno ospitarono proprio la Juventus per chiudere la stagione.

E prendendo come riferimento l'ultimo torneo, anche lo scorso anno l'Udinese incrociò la Salernitana nella seconda giornata: stavolta lo farà però in trasferta, il 27 agosto, per ritornare in casa il 2 settembre contro una delle neopromosse, il Frosinone.