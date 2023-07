“Giovedì sotto le stelle: a Pordenone concerti e musei aperti fino alle 23

PORDENONE. Prendono il via giovedì 6 luglio, intrecciandosi con l’ultimo evento del Pordenone Blues & Co. festival i “giovedì sotto le stelle” pordenonesi, che prevedono negozi aperti fino alle 23, eventi diffusi e musica dal vivo.

Con “Blue on the road” il centro città dalle 18 diventa una sorta di French Quarter di New Orleans, con i locali che fanno da palcoscenico a concerti e dj set, e decine di “musicisti di strada”.

Nell’occasione, saranno aperti fino alle 23 anche il museo civico d’arte di palazzo Ricchieri, il museo di storia naturale, la galleria Bertoia e il Paff!, con le loro mostre e percorsi, visite guidate (per esempio all’esposizione dedicata alla galleria

La roggia aperta a palazzo Ricchieri, con inizio alle 17). Animazioni anche per i più piccoli, fra piazzetta Cavour e corso Garibaldi, mentre il gigantesco mammut, simbolo del museo di storia naturale, sarà illuminato in maniera scenografica fino alle 23. Fra le visite guidate segnaliamo anche quella che parte alle 18.15 dal ponte di Adamo ed Eva,.

Prevede una visita guidata speciale oggi, anche il concorso “Piccolo violino magico” di San Vito al Tagliamento, in attesa della finale di domenica, con Angelo Battel e Alessio Screm: partenza alle 18 al Punto Iat di Piazza del Popolo per scoprire le bellezze artistiche della città, allietati dalle esibizioni musicali dei giovani violinisti.

Per il teatro, nuova replica alle 21, nel parco del castello di Torre, a Pordenone, dello spettacolo dei Papu “Il Conte alla rovescia. Gioie e dolori del di Ragogna”, mentre a Sacile, nella corte di palazzo Ragazzoni, per la rassegna Scenario d’estate, Kyrkos teatro di Volpago del Montello porta sul palco, alle 21.15, “Il matrimonio perfetto”, per la regia di Lorenza Bavaresco.

A Cordenons, da oggi a domenica è invece atteso in piazza della Vittoria il Festival del cibo di strada, un viaggio nei sapori italiani e musica live tutte le sere con band e deejay.

Per il fine settimana segnaliamo due appuntamenti suggestivi nel Parco delle Dolomiti Friulane: l’itinerario “il regno degli animali selvatici” che parte sabato dal Rifugio Maniago e si inerpica sulla Forcella Duranno (parola d’ordine per prenotarsi via whatsapp al 331 6481395 “Toccare il cielo con un dito”) e il corso di canyoning a Claut Ciafurle e Rio Ciasavent, sabato e domenica, per scendere lungo i torrenti ed esplorarli (parola d’ordine, al 331.6481395 “Ommmm mi serve concentrazione”).—