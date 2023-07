Chimico e divulgatore: Barbascura X racconta l’amore e il sesso

Se si scorre fra i testi di mille canzoni d’amore o fra i versi di molte poesie si può credere che l’amore sia una cosa meravigliosa. Magari fosse così semplice. A illuminarci a riguardo e a cancellare l’illusione è il chimico, divulgatore, performer teatrale, scrittore e autore televisivo Barbascura X (la X va urlata con un certo trasporto) il quale con Amore bestiale tour sta girando l’Italia da nord a sud ormai da settimane (è già stato in Friuli-Venezia Giulia al teatro Rossetti di Trieste il 23 maggio).

Lo spettacolo Amore bestiale ci racconterà l'amore e il sesso con lo stile dissacrante e divertente con cui ormai Barbascura X ci ha abituati. Nel suo spettacolo si ridere, ma anche si riflettere su come l’amore e tutto ciò che vi ruota intorno non sia così semplice come saremmo portati a credere. L’amore e il sesso non solo con un maschio e una femmina che si accoppiano al fine di avere un cucciolo da accudire, ma tutta una serie di curiosità afferenti il mondo animale che daranno modo di conoscere la fantasia “messa in campo” dalla natura.

Barbascura X ci pone dinanzi un tema che spesso ricade nei tabù e in una trattazione che risente fin troppo spesso di visioni poco scientifiche e molto ideologiche. Il tour ha attirato tutte le fasce di età, ma è indubbio che i pirati della ciurma (così si definiscono i follower del capitano Barbascura X) siano in prevalenza adolescenti e giovani uomini e donne che hanno seguito il divulgatore nei suoi canali YouTube che contano ormai oltre 800mila seguaci e che si sono affezionati al suo Scienza Brutta (ma anche ai Riassuntazzi, ai diari di bordo e ai video del suo secondo canale Barbascura extra).

Ma cos’è Scienza Brutta? Stiamo parlando di una rubrica che è in grado di appassionare, divertire e istruire rigorosamente “male”. Ebbene si male, perché come sapranno coloro che lo seguono, il capitano utilizza metodi di divulgazione poco ortodossi, ma estremamente efficaci i quali gli hanno valso alcuni premi fra cui nel 2020 il Premio nazionale di divulgazione scientifica. Barbascura X ha sulle spalle diversi programmi televisivi, libri, una Graphic Novel, e chi più ne ha più ne metta. Tutta Italia ha risposto con vivo interesse alle apparizioni teatrali di questo giovane ricercatore (ebbene si, ha anche un dottorato), adesso è la volta di Udine che lo ospiterà sabato 8 luglio a piazza Castello.