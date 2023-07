Festival del Barocco oltre i confini: tre mesi di incontri con la musica

Il Festival MusicAntica Baroque stories abbraccia Cinemazero a Pordenone e affronta nuove sfide artistiche senza confini: il cinema incontrerà l’opera nel programma 2023, dal 19 agosto al 19 novembre. «Concerti, incontri, conferenze, il barocco nel piatto con l’arte culinaria “d’antan” e contaminazioni tra musica antica e modernità». Donatella Busetto, presidente del Festival lo ha annunciato, ieri in sala Pasolini a Cinemazero, con Alessandro Basso consigliere regionale, Carlo Spagnol sindaco di Sacile, Liviana Covre di Fondazione Friuli, Marco Fortunato presidente di Cinemazero e Comuni partner di Sesto al Reghena, Caneva, Taleamusica e appassionati dei ritmi barocchi.

Tre mesi sul palco per il Barocco europeo che con il Festival 2023 allarga i confini: a Sacile il 5 ottobre Il vento tra le corde con Paola Erdas e Gavino Murgia. Al foyer Verdi di Gorizia il 7 ottobre con Quatuor e Cenacolo musicale, il 12 ottobre Barocco sudamericano a Pordenone in San Francesco e molto di più. «Baroque stories è una sfida importante – prosegue Busetto –. Quella di intercettare il pubblico con l’arte diffusa: musica, installazioni e partner straordinari come Cinemazero, Naba di Milano, Nuova Accademia di Belle Arti e con Asso Cuochi Portus Naonis di Pordenone».

Primo concerto il 19 agosto a e gran finale a Pordenone, il 19 novembre. «La formula è quella di riflessi, incroci, rivisitazioni nella nuova edizione del festival – aggiunge Busetto –. È incardinato sul dialogo della musica antica con culture, arti visive e suggestioni del terzo millennio».

Primo concerto Crudo mar di fiamme orribili – Stradella e la cantata italiana al Palazzo veneziano di Malborghetto il 19 agosto e titoli di coda sul festival il 19 novembre con il concerto nel teatro Arrigoni a San Vito al Tagliamento. «Concerti e show a Gorizia, Pordenone, Trieste, Caneva, Fontanafredda, Malborghetto Val Canale, Polcenigo, San Vito al Tagliamento e Sesto al Reghena – anticipa Busetto –. Si aggiungono due Incontri con l’autore, momenti di approfondimento organizzati in collaborazione con Cinemazero e con Naba, come con il regista Marco Tullio Giordana».

Cartellone ricco con il Laboratorio di vocalità e della rassegna Not&Sapori – Il Barocco nel piatto nell’incrocio tra gastronomia e letteratura: Gabriele D’Annunzio, Italo Calvino e Marguerite Yourcenar saranno omaggiati con parole e musica, un dialogo interdisciplinare che continuerà con la degustazione dei piatti scelti dagli chef, desunti da antichi trattati di cucina, in abbinamento a vini pregiati.

La kermesse si concluderà il 19 novembre con l’ultima delle due repliche di Aci, Galatea e Polifemo, la serenata a tre voci di Georg Friedrich Händel, frutto di un concorso vocale. Tutti gli eventi sulla piattaforma web www.barocco-europeo.org.