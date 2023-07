More Than Jazz: venti concerti per animare l’estate friulana

More Than Jazz riparte per la sua quinta edizione con un ricco cartellone che animerà l’intera regione per i mesi di luglio e agosto con una ventina di concerti a ingresso libero. La rassegna, organizzata da SimulArte, è stata presentata ieri nella sede di CrediFriuli a Udine, alla presenza dell'assessore alla Cultura del Comune, Federico Pirone, del presidente di CrediFriuli, Luciano Sartoretti, dei consiglieri regionali Edy Morandini e Moreno Lirutti, e, per SimulArte, del presidente Federico Mansutti, di Stefano Amerio ed Ermanno Basso, oltre che di alcuni rappresentanti dei Comuni coinvolti.

L’edizione di quest’anno si intitola Open Frames, perchè, come spiega Federico Mansutti, il confine, sia fisico che musicale, è metaforicamente associato all’idea di frame, cornice. I luoghi dei concerti saranno molteplici e diversificati (da qui il plurale frames); open indica invece gli spazi aperti alla (e dalla) musica jazz.

La rassegna si è aperta oggi con un concerto all’alba del percussionista e batterista U.T. Gandhi nel Giardino del Refosco, c. Seguirà l’evento del 10 luglio, in cui Nicoletta Taricani (voce) e Alessio Zoratto (contrabbasso) daranno vita, alle 10.30, a uno spettacolo dal vivo nel centro diurno per persone con disabilità di Udine. Lo stesso giorno, alle 17, l'Università della Terza Età ospiterà l'Only Brass 5et, giovane ensemble di ottoni nato per iniziativa di cinque studenti del Liceo Musicale Caterina Percoto di Udine.

In seguito, il Vigne Museum, a Rosazzo, ospiterà il 14 luglio alle 21.30 Vincent Courtois (violoncello) e Zoe Pia (clarinetto & live electronics). Sempre il 14, alle 20.45, nella cornice del Bosco Romagno di Cividale, torna la Jeunesse Musicale World Big Band, diretta dal trombonista Luis Bonilla. Il 23 luglio ci sarà un altro risveglio musicale a Forte di Osoppo dove, alle 4.45 si esibirà la violinista Anais Drago. Il 27 luglio alle 21.30, in piazza Libertà di Udine, per la prima volta in Europa, ci sarà l’esibizione del quartetto guidato da Peter Erskine, storico batterista dei Weather Report. Con lui sul palco anche Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e George Garzone al sax.

I concerti proseguiranno poi il 30 luglio alle 21 a Casa Lucis di Ribis di Reana del Rojale con l'Eu New Generation Quintet, composto da cinque giovani studenti selezionati per l’occasione, e, di nuovo a Udine. Il 31 luglio alle 21.30 Javier Girotto guiderà un ensemble di 5 studenti selezionati presso prestigiose università di musica internazionali. Il concerto in programma il 5 agosto si terrà invece a Pontebba, in piazza Garibaldi, e vedrà l’esibizione della SaxOrchestra del Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese, diretta dai Maestri Danilo Russo e Alex Sebastianutto su musiche di Rossini, Bernstein, Rota, Molinelli, Zaninotto, De Gori e Marquez. Seguirà la tappa triestina, il 19 agosto, alle 18.30 al Parco Basaglia con il Brilliant Corners Quartet sulle note di Thelonious Monk e Rocky Mountain. La rassegna si concluderà infine con Soul Funk e Swing, che saranno protagonisti rispettivamente il 3 e il 24 agosto di due appuntamenti nel cuore del centro storico di Udine. —