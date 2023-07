Mr Rain sul palco del Sunset Festival

Entra nel vivo il programma del Lignano Sunset Festival con il concerto di Mr Rain, rapper bresciano rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo e artista del momento, per settimane in testa a tutte le classifiche con la hit “Supereroi”, pronto a salire sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per l’unica data regionale del suo “Supereroi Summer Tour”, in programma sabato 8 luglio.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone.it e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 18.00. Porte aperte dalle 18.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it. Mr Rain, l’artista rivelazione del Festival di Sanremo con il brano “Supereroi”, continua il suo inarrestabile successo: a due settimane dall’uscita il brano è stato certificato platino.

Fra i prossimi concerti del Lignano Sunset Festival ricordiamo i concerti di Fabri Fibra (14 luglio), Tom Odell (20 luglio) e VillaBanks e Epoque (29 luglio). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it lignano