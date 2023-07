Ritorna a Gorizia il cinema dell’Amidei, il via nel segno di Marco Bellocchio

Ritorna uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate goriziana, punto di riferimento per gli amanti del cinema. Venerdì 7 luglio, alla mediateca Casiraghi, è stato annunciato il programma del 42° Premio alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei: si svolgerà nel capoluogo isontino da giovedì 20 a mercoledì 26 luglio.

Sarà piazza Vittoria a ospitare le proiezioni serali, ma la kermesse approderà anche nelle sale del Kinemax, nei locali in via Rastello dell’ex ferramenta Krainer e nella stessa mediateca.

«Quest’anno, cresce la nostra offerta, grazie a un numero di proiezioni ancora più alto: ben 45, con molti film in pellicola, non digitalizzati. Ciò permetterà al pubblico di rivederli: sono autentiche rarità di proprietà delle cineteche» commenta Giuseppe Longo, direttore dell’iniziativa.

Il Premio all’Opera d’autore andrà a Marco Bellocchio, che lo ritirerà martedì 25, alle 21, in piazza Vittoria, ma nel pomeriggio della stessa giornata, alle 18, sarà il protagonista di un incontro al Kinemax con Paolo Mereghetti.

Il suo “Esterno notte” ha vinto di recente due David di Donatello per la miglior regia e il miglior attore protagonista (Fabrizio Gifuni), mentre il suo ultimissimo “Rapito”, presentato all’ultimo Festival di Cannes, ha già raccolto ben sette Nastri d’Argento.

Il cineasta, inoltre, in questi giorni è risultato il trionfatore dei Globi d’oro, i premi dell'Associazione della Stampa Estera in Italia: è stato premiato proprio per “Rapito” (miglior film) e per “Esterno notte” (migliore serie). Al Kinemax gli verrà dedicata un’ampia retrospettiva.

Il Premio alla Cultura cinematografica andrà poi a Gianni Canova, critico cinematografico e Rettore dell’università Iulm. Incontrerà il pubblico lunedì 24 alle 18, mentre la cerimonia in suo onore è in programma poco dopo: alle 21, in piazza Vittoria.

Per il resto, sono sette i film che si contenderanno il premio Amidei alla miglior sceneggiatura: La Stranezza, As Bestas, Le 8 Montagne, Forever Young-Les Amandiers, L’ultima notte di Amore, Il Signore delle Formiche, L'Innocente. Sono questi i titoli che si potranno vedere nel consueto ciclo di proiezioni serali in piazza Vittoria.

Occorre poi ricordare l’omaggio, fissato per sabato 22 al Kinemax, al popolare attore napoletano: terrà una masterclass agli studenti, proponendo in seguito un’immersione riguardo a “inventarsi una vita da raccontare”: questo l’argomento. Nella stessa giornata, la kermesse presenterà un film che ha visto Lello Arena tra i protagonisti (assieme a Massimo Troisi) e tra gli autori della sceneggiatura: “No grazie, il caffè mi rende nervoso”.

Non mancherà poi “Indipendenti, alternativi, dissidenti – Le cooperative”, una retrospettiva a cura di Steven Stergar, Mariapia Comand e Simone Venturini dedicata al cinema cooperativo, alternativo ai modelli tradizionali.

Poi, però, c’è anche “Sguardi indipendenti”, sezione giunta al quarto anno e sempre a cura di Steven Stergar, che continua l’indagine sul cinema indipendente italiano: quest’edizione dell’Amidei propone allora domenica 23 un focus sul regista e sceneggiatore Walter Fasano, con la proiezione della sua intera filmografia e un incontro con l’autore.

Proprio “Indipendente” è il tema alla base dell’Amidei 2023. Da questo concetto è partito il graphic designer Leonardo Lenchig Andres (Graphic Opera) per sviluppare insieme l’immagine che raccontasse del Premio, ma anche della città che lo ospita, con riferimenti alla Capitale Europea della Cultura 2025.

E, ancora, tra le altre sezioni dell’iniziativa vanno ricordate “Dialoghi sulla sceneggiatura” a cura del regista goriziano Matteo Oleotto, “Amidei kids” per bimbi e famiglie, “Pagine di cinema”, imperniata sulle recenti pubblicazioni dedicate al grande schermo, “Visti e rivisti”, una nuova sezione curata da Paolo Mereghetti che proporrà una sua selezione di film, “Agorà” che esplora le scene cinematografiche indipendenti italiane e slovene proprio per accompagnare il percorso verso GO! 2025.