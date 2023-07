Il sogno di Erica Modotti: da Udine a Milano per una serie tv Disney

Ha da poco concluso un’esperienza lavorativa alla Triennale di Milano con il regista Romeo Castellucci, in relazione all’installazione “Senza Titolo”, ideata per il Salone d’Onore, reso completamente bianco e contenente una barra di metallo appesa al soffitto che i performer percuotevano e facevano

Tra questi, Erica Modotti, udinese, che ha invertito la rotta della sua vita per amore della danza, rimettendosi in gioco, nello studio e nel lavoro e lasciandosi alle spalle la laurea al Politecnico in Design degli Interni.

Formata nella sua città da Nicoleta Iosifescu, Paola Galliussi e Cinzia Pittia, Erica è partita per Roma due anni or sono, scelta tra 4 studentesse in tutta Europa per accedere al percorso specialistico in danza contemporanea all’Accademia Nazionale di Danza di Roma (And), presso il quale si sta laureando.

Una bellezza classica sposata a un carattere indipendente, curioso e volitivo, l’artista udinese ha fatto della versatilità la sua arma di riscatto. Ogni giorno è una sfida con sé stessa da giocare spostando in avanti l’asticella delle possibilità del corpo verso esperienze multiple e nuovi orizzonti.

Che esperienza è stata quella con Castellucci?

«Un’esperienza intensa, totale, che mi porterò dietro con un monito: ricordarmi che nella semplicità di un gesto c’è un mondo e che la ricerca dell’essenzialità può trasmettere sensazioni di un’intensità commovente. Nel 2021 è selezionata come danzatrice per il film “Rosaline” firmato Disney».

Quali opportunità a seguire?

«Sono entrata nella Compagnia nazionale di danza storica (Cnds) che propone coreografie dal Rinascimento agli inizi del ‘900 e si occupa della diffusione del patrimonio coreutico italiano e di progetti didattici in collaborazione con i Licei. Oltre a spettacoli a Firenze, Milano, Catania, Palermo e Cagliari, nel 2022 ho preso parte, alle riprese per una serie televisiva, che uscirà prossimamente su Disney plus».

Ha anche partecipato a diversi progetti promossi dall’Anf, quali i più trasversali?

«Sicuramente la partecipazione all’apertura del festival Equilibrio 2022 danzando Re-Rosas!, iconico estratto della coreografia Rosas danst Rosas di Anne Teresa De Keersmaeker e l’interpretazione di Jia Ruskaja, fondatrice dell’Accademia Nazionale».

Ha toccato ambiti complementari alla sua professione?

«Ho preso parte ad alcuni lavori performativi tra i quali Teibute to Deborah Turbeville con Vogue Italia a Milano, nella campagna pubblicitaria della Despar. Grazie alla Cnds, invece, ho vissuto l’esperienza di interpretare la Contessa di Castiglione nel docufilm di Rai Storia per la trasmissione Passato e Presente condotto da Paolo Mieli. A Udine, ci torna? Udine è casa, ho gli affetti più cari e alcuni dei miei più grandi maestri. Qualcosa dentro di me dice che, per quanti viaggi possa fare, a Udine tornerò sempre».