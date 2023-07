Al via il Festival mondiale del folclore giovanile

Si apre all’insegna del 23esimo Festival mondiale del folclore giovanile la settimana degli eventi nella Destra Tagliamento e con i colori, la vivacità e il messaggio di fratellanza che portano con loro i tre gruppi stranieri – uno è arrivato dall’Ucraina – ospiti della manifestazione organizzata dall’Associazione folcloristica giovanile regionale. Si comincia a San Vito al Tagliamento, oggi, alle 20.45 in piazzale Madonna di Rosa (in caso di pioggia nell’auditorium comunale) con il Radist /Joya di Vinnitsa (Ucraina), l’Omilos Polygyrou, in arrivo dal Comune greco di Polygyros e il Bailando por México, proveniente dallo Stato di Cohauila. Domani il festival si chiude a Pordenone, con la partenza alle 20 della sfilata dei gruppi per le vie del centro storico e l’esibizione finale in piazza XX Settembre (se piove nell’auditorium Concordia) alle 20. 45, preceduta dai Piccoli danzerini di Aviano e dalla rappresentativa dei gruppi giovanili friulani.

Dalla danza al cinema, con le proiezioni sotto le stelle, sia a Pordenone, dove prosegue la rassegna di Cinemazero che alle 21.30 porta in largo San Giorgio il film “La stranezza”,, nel parco Pinni, dove alle 21.15 è in programma “Minions 2”.

Tornando a Pordenone, oggi ritorna “Scena Bimba”, rassegna teatrale organizzata da Ortoteatro e Scuola sperimentale dell’attore, che porta il teatro nei quartieri oltre che nel parco Galvani. Alle 21, nell’oratorio San Francesco di via Cappuccini (in caso di pioggia nella sala adiacente), la compagnia Hellequin presenta “Piccoli eroi”, spettacolo che narra le vicende magiche, impossibili e miracolose di tre eroi, interpretato da Daria Sadovskaia, Lucia Zaghet, Giulia Colussi.

Segnaliamo infine due escursioni in programma nel prossimo fine settimana, organizzate nel Parco delle Dolomiti Friulane. Sabato è in calendario la gita naturalistica fra i pascoli e l’acqua della Pussa, in Val Settimana, con partenza alle 16 in auto dal Centro visite di Claut verso il Rifugio Pussa, da dove si proseguirà a piedi lungo un affascinante percorso ad anello di 11 chilometri (prenotazione via whatsapp al 331 6481395). Domenica l’escursione “Avventura tra i massi del Margons” porterà invece da Claut alla Casera Casavento, dopo il ritrovo al Centro viste di Claut alle 8. All’arrivo sarà possibile anche visitare il sito dove si trovano le famose impronte del dinosauro (prenotazione via whatsapp al 331 6481395).