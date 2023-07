Ecco “Fai la tua mossa”: un’installazione artistica a Buttrio per TreeArt

Il parco di Villa di Toppo Florio a Buttrio si veste di una nuova installazione artistica permanente che va ad arricchire il museo a cielo aperto lanciato fin dalla prima edizione di TreeArt Festival, la manifestazione ideata e promossa dal Comune di Buttrio – su ideazione di Patrizia Minen, attuale assessore alla cultura – per mettere in proficuo dialogo cultura, spettacolo, arte contemporanea e divulgazione scientifica sui temi della sostenibilità ambientale.

Se lo svelamento al pubblico dell’opera coinciderà con l’apertura ufficiale del festival – in programma venerdì 14 luglio – gli artisti del collettivo Dmav e di Start Cultura sono già all’opera per la realizzazione di questo intervento di arte pubblica site specific dal titolo “Choose. Fai la tua mossa” che vuole stimolare la consapevolezza ambientale, a partire dai temi del festival, quest’anno dedicato ai cambiamenti climatici e alla siccità. Davanti alle questioni ambientali ci troviamo costantemente di fronte ad un bivio, a delle scelte possibili, spesso opposte.

Ma l’importante non è riflettere sul senso del bivio, bensì agire, concretamente e in prima persona. L’installazione invita quindi a decidere, a prendere posizione, ad agire, anche solo all’interno dello spazio simbolico e concettuale aperto dall’opera. L’opera è realizzata in forma permanente a partire dal delicato poggio ai piedi della prima rampa di scale che dalla Villa porta al Parco per concludersi nell’area in cui termina la scalinata. Visivamente ci si trova davanti a un ideale triangolo che inscrive l’intervento artistico site specific. Al vertice di questo triangolo una grande “O” trafitta da una freccia mobile, mentre ai due angoli opposti, alla fine dei gradini, sono dipinte le parole “Avere” ed “Essere”.

TreeArt è in programma da venerdì 14 a domenica 16 luglio, con una giornata dedicata ai tavoli di lavoro il 13. Si alterneranno grandi protagonisti in campo artistico e scientifico, a partire dal climatologo, Premio Nobel, Filippo Giorgio – ospite dell’evento inaugurale venerdì 14 alle 17. 30 – Stefano Ferretti dell’Esa– European Space Agency, la cantante e attrice di origine somala Saba Anglana, con il suo ultimo progetto di spettacolo-concerto “La mia geografia”, la compagnia Bellanda con la performance “Arido”. A chiudere l’edizione sarà il cinema: domenica 16 luglio, dopo il concerto del pianista Matteo Bevilacqua con Roma Tre Orchestra, l’ultimo film del regista friulano Marco Rossitti, “Custodi”. Programma su www. treeartfestival. it