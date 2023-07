Michele Marziani e la trota: la pesca come prospettiva per guardare il mondo

La pesca è la prospettiva da cui guardare il mondo che cambia attraverso gli occhi di un ragazzino. Quelli di Stefano Baldazzi Morra, 13 anni di vita e due cognomi da portare, si insinuano fra i silenzi e le mezze verità di una famiglia che attraversa un periodo difficile.

È l’inverno del 1975 a Gozzano, un piccolo paese del Piemonte. Giulio Baldazzi Morra, classe 1936, laurea in lettere classiche, insegnante di liceo scientifico di Borgomanero e promettente curatore dell’antologia della lingua italiana per le scuole medie di Bruno Gobbi editore ha una bella famiglia, una bella moglie e una nota di tristezza negli occhi azzurrissimi. Non la coglie il figlio Stefano, e nemmeno la moglie Giulia. Non la coglie nessuno, mentre la sua vita scorre sospinta dal moto rettilineo uniforme. Emilia Grandori lo ama di un amore immenso, inossidabile, ma dopo la nascita del figlio i momenti di intimità cessano.

È l’arrivo in treno di Giovanni che si presenta con una valigia e un sorriso, a variare i ritmi di quella famiglia. Sua madre è morta e suo padre, malato, presto verrà a mancare. Così i Baldazzi Morra lo accolgono in casa. Stefano comincia a considerare quel parente biondo quasi coetaneo come un fratello minore e con lui condivide esperienze ed emozioni. A segnare la crescita di Stefano e di Giovanni è la pesca alla trota: una passione vissuta come una sorta di allenamento alla vita, un passatempo a cui dedicare tutto il tempo libero. Ma in pochi mesi la tranquilla vita di Stefano si trasforma. Il padre, in grave crisi personale, scompare per ritrovarsi alcolizzato a fare il barbone. Giovanni non può più restare in quella famiglia dilaniata da una crisi senza precedenti. Per Stefano è un altro addio in un’epoca difficile: a scuola respira i profumi della rivolta, dei moti studenteschi che esploderanno nella primavera del 1977.

Sua madre, militante della sezione del Pci esce spesso, Stefano a volte dorme a casa di un compagno, “non di scuola, di politica” a Novara e partecipa a qualche manifestazione dei sindacati che finisce in fumo e proteste di piazza. Durante una di queste Stefano si infila in una bettola, ed è lì, davanti a un bicchiere di vino, che rivede il padre. È affamato di risposte, di verità, di carezze. Ma per lui non ce ne sono.

C’è solo il cinismo della vita che un ragazzino con gli occhi azzurrissimi, ingenui, curiosi, sta imparando a conoscere e c’è il suo personalissimo mondo scandito dai rituali della pesca alla trota nel quale il tempo è sospeso e la possibilità di riscatto ha diritto di cittadinanza.

Quello di Michele Marziani, riminese che vive in alta Valsesia, La trota ai tempi di Zorro (Bottega Errante) è un romanzo breve, leggero, sottilmente malinconico che con uno stile semplice riesce a riportare in vita oggetti e stili di vita dimenticati, dalla piccola Fiat 85O alla macchina da scrivere Lettera 32. Emoziona il racconto delle giornate trascorse dai ragazzini liberi di gironzolare, di pescare o di oziare e fare esperienze reali. Turbano gli ideali e le tensioni degli anni di piombo. Raggela l’incomunicabilità e il senso di solitudine di famiglie perfette solo all’apparenza.

A unire queste emozioni lo sguardo di un 13enne immortalato in un romanzo breve e toccante.