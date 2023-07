Elio a Lignano Pineta ricorda il genio di Jannacci

Grandi nomi in arrivo per il Lignano summer live festival. Una partenza alla grande martedì 11 luglio, in piazza Marcello D’olivo a Pineta, alle 21.30 (ingresso gratuito), con un fuoriclasse del mondo della musica, come Elio che presenterà il suo “Ci vuole orecchio”.

Prima di ritornare con Le storie tese in regione con dei concerti eventi, l’artista milanese tornerà da solista per cantare e recitare i lavori di un altro grande nome della musica italiana come Enzo Jannacci.

Una serata tributo, quella che porterà Elio nella località balneare, ma anche un’opportunità per scoprire come un milanese racconta un cantautore che ha raccontato le periferie della Milano degli anni ’60 e ’70 con il suo repertorio.

Sul palco, ad affiancare Elio ci saranno cinque musicisti, i suoi compagni di viaggio in questa avventura che si cimenteranno con un repertorio sconfinato, che verrà impreziosito da alcuni scritti e pensieri di compagni di strada di Jannacci.