Il festival del folklore saluta da Pordenone, Adam Bomb a Sacile

Teatro, cinema, musica e festival del folclore giovanile in primo piano, martedì 11 luglio, cominciando da Pordenone, dove prosegue “Estate in città”, che si apre alle 18 in piazzetta San Marco con i laboratori creativi per bambini “Viaggiando per il mondo troviamo... Messico - La calavera”.

Chiude martedì, sempre a Pordenone, il Festival mondiale del folclore giovanile, organizzato dall’Associazione folcloristica giovanile regionale. Il programma della serata prevede la partenza alle 20 della sfilata dei gruppi (il Radist /Joya di Vinnitsa, in Ucraina, l’Omilos Polygyrou, in arrivo dal Comune greco di Polygyros e il Bailando por México, proveniente dallo Stato di Cohauila), che percorreranno le vie del centro storico, per concludere con un’esibizione finale in piazza XX Settembre (se piove nell’auditorium Concordia), alle 20.45, preceduta dalla performance dei Piccoli danzerini di Aviano e della rappresentativa dei gruppi giovanili friulani.

Alle 20.45, per l’Estate in via Pontinia, è in programma “La magia de le parole”, spettacolo teatrale in dialetto pordenonese a cura del Gruppo teatro Pordenone Luciano Rocco. Alle 21 ancora teatro al Polisportivo di via Gemelli, nel quartiere San Gregorio, con “Money, la felicità non fa i soldi”, proposto da EtaBeta teatro.

Torna in città anche il cinema all’aperto nella seconda arena estiva di Cinemazero, lo spazio Uau! nei giardini “Francesca Trombino”: alle 21.30 si proietta “Lagunaria” di Giovanni Pellegrini, pellicola che trasporta il pubblico in una Venezia avvolta da un’aura epica e di mistero, riprendendo il focus che alla città lagunare ha dedicato il Pordenone Docs Fest un anno fa. Interviene il regista Giovanni Pellegrini. Cinema sotto le stelle anche a Montereale, alle 21.20, nella corte di palazzo Toffoli, con la proiezione di “Top Gun, Maverick”.

Per la musica segnaliamo il Tepepa di Sacile che alle 21 accoglie nel locale il rocker statunitense Adam Bomb (nella foto), per la sua unica data in regione

A San Vito al Tagliamento, infine, per la 13ª edizione della manifestazione “Tra la storia e la gente”, ospitata nel bar Corte del Castello, alle 21 si terrà l’evento intitolato “Con gli amici di Roberto. Salviamo la Storia”. Napoleone, Dracula, Leonardo da Vinci e uno storico si sono presi un virus e ora sono nella mani di medici e infermieri di questo secolo. Riusciremo a salvare la Storia? Ricordando Roberto Gargiulo (1958-2023), storico e operatore culturale.